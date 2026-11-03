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त्रिपुरा में BSF जवानों पर हमला, कई घायल, हथियार छीनने की कोशिश, 8 गिरफ्तार

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त्रिपुरा में BSF जवानों पर हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2026 at 5:33 PM IST

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देश के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में सीमा पर तैनात BSF के जवानों पर हमला हुआ है. बदमाशों के एक समूह ने कथित तौर पर जवानों पर हमला किया. इस दौरान उनके हथियार छीनने की कोशिश की और एक सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की. बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ जवान घायल भी हुए. ये वारदात बॉक्सानगर के आशाबाड़ी में हुई है. जहां आशाबाड़ी बॉर्डर आउटपोस्ट के तारबंदी वाली सीमा पर तस्करों ने BSF के तीन जवानों पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है तस्कर यहां से अवैध सामान ले जाने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात BSF के जवानों ने उनका पीछा किया. फिर बदमाशों ने जवानों पर हमला कर उनके हथियार छीनने की कोशिश की और सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया. हमलावरों ने जवानों को बेरहमी से पीट दिया. इससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं. इस घटना से पूरे इलाके में तनाव फैल गया है.  

मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि इस मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि  सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसमें शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.

देश के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में सीमा पर तैनात BSF के जवानों पर हमला हुआ है. बदमाशों के एक समूह ने कथित तौर पर जवानों पर हमला किया. इस दौरान उनके हथियार छीनने की कोशिश की और एक सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की. बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ जवान घायल भी हुए. ये वारदात बॉक्सानगर के आशाबाड़ी में हुई है. जहां आशाबाड़ी बॉर्डर आउटपोस्ट के तारबंदी वाली सीमा पर तस्करों ने BSF के तीन जवानों पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है तस्कर यहां से अवैध सामान ले जाने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात BSF के जवानों ने उनका पीछा किया. फिर बदमाशों ने जवानों पर हमला कर उनके हथियार छीनने की कोशिश की और सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया. हमलावरों ने जवानों को बेरहमी से पीट दिया. इससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं. इस घटना से पूरे इलाके में तनाव फैल गया है.  

मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि इस मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि  सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसमें शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.

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BSF PERSONAL ATTACKED
BSF PERSONNEL ATTACKED IN TRIPURA

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