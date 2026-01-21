ETV Bharat / Videos

आजादी के 78 साल बाद रोशन हुआ बाराबंकी का एक गांव - A VILLAGE FINALLY GETS ELECTRICITY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
आजादी के 78 साल बाद रोशन हुआ बाराबंकी का एक गांव (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 21, 2026 at 11:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

देश की आजादी के 78 साल बाद भी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के गढ़रियनपुरवा गांव के लोग अंधेरे में जीने को मजबूर थे. बिजली न होने की वजह से उनकी जिंदगी चुनौती भरी और नीरस दिखती थी. हालांकि अब तस्वीर बदल चुकी है. आखिरकार गांव अब बिजली से रोशन हो चुका है। जिला मुख्यालय से महज आठ किलोमीटर दूर बसे इस गांव तक बिजली पहुंचाने में कई प्रशासनिक अड़चनें थीं. गांव का कुछ हिस्सा वन विभाग क्षेत्र में होने की वजह से सालों तक यहां विद्युतीकरण अटका रहा. हालांकि वन विभाग और बिजली विभाग की लगातार कोशिशों से गांव तक बिजली पहुंच ही गई. लोगों का कहना है कि गांव के अंधेरे में डूबे होने की वजह से शादी-ब्याह में मुश्किले आती थीं.  लोग रिश्ते लेकर आते थे लेकिन वापस लौट जाते थे. ऐसे में अब गांव में बिजली पहुंचना उनके लिए किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं है. गांव के जो लोग कभी दीयों और मोमबत्तियों पर निर्भर थे, वे अब तेज रोशनी में आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं और रोजमर्रा के दूसरे जरूरी कामों को निपटा सकते हैं.बाराबंकी का गढ़रियनपुरवा गांव अब एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है. गांव वाले तो कहते दिख रहे हैं कि वे अब सही मायने में आजाद भारत में कदम रख पाए हैं.

देश की आजादी के 78 साल बाद भी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के गढ़रियनपुरवा गांव के लोग अंधेरे में जीने को मजबूर थे. बिजली न होने की वजह से उनकी जिंदगी चुनौती भरी और नीरस दिखती थी. हालांकि अब तस्वीर बदल चुकी है. आखिरकार गांव अब बिजली से रोशन हो चुका है। जिला मुख्यालय से महज आठ किलोमीटर दूर बसे इस गांव तक बिजली पहुंचाने में कई प्रशासनिक अड़चनें थीं. गांव का कुछ हिस्सा वन विभाग क्षेत्र में होने की वजह से सालों तक यहां विद्युतीकरण अटका रहा. हालांकि वन विभाग और बिजली विभाग की लगातार कोशिशों से गांव तक बिजली पहुंच ही गई. लोगों का कहना है कि गांव के अंधेरे में डूबे होने की वजह से शादी-ब्याह में मुश्किले आती थीं.  लोग रिश्ते लेकर आते थे लेकिन वापस लौट जाते थे. ऐसे में अब गांव में बिजली पहुंचना उनके लिए किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं है. गांव के जो लोग कभी दीयों और मोमबत्तियों पर निर्भर थे, वे अब तेज रोशनी में आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं और रोजमर्रा के दूसरे जरूरी कामों को निपटा सकते हैं.बाराबंकी का गढ़रियनपुरवा गांव अब एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है. गांव वाले तो कहते दिख रहे हैं कि वे अब सही मायने में आजाद भारत में कदम रख पाए हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

A VILLAGE FINALLY GETS ELECTRICITY
BARABANKI
ELECTRICITY
आजादी के 78 साल बाद रोशन
A VILLAGE FINALLY GETS ELECTRICITY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Trump In Davos

ट्रम्प ने दावोस में कहा - ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए बल का इस्तेमाल नहीं करेगा अमेरिका

January 21, 2026 at 11:05 PM IST
Craftsman Abdul Aziz Bazaz

अब्दुल अज़ीज़ बज़ाज़, अवार्ड-विनिंग कारीगर जिन्होंने लकड़ी पर "सुज़ानी शॉल" को तराशा

January 21, 2026 at 10:58 PM IST
SUPREME COURT ON ARAVALLI HILLS

अरावली पहाड़ियों पर अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 'अवैध खनन से ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं'

January 21, 2026 at 10:42 PM IST
दो लोगों की मौत के बाद भड़की हिंसा

कोकराझार में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विस बंद, RAF की तैनाती, दो लोगों की मौत के बाद भड़की हिंसा

January 20, 2026 at 10:59 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.