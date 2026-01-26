नई दिल्ली: देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. स साल की थीम ‘वंदे मातरम् के 150 साल’ है. यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन मुख्य अतिथि हैं. गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और समृद्ध भारत की दिशा में काम करने की कोशिशों को मजबूत करने की अपील की. गणतंत्र दिवस के मौके पर देश पर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है. कर्तव्य पथ पर निकलने वाली परेड में देश की विविधता, सैन्य ताकत और लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत प्रदर्शन होगा. 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि की बात करें तो इस बार दो लोग इस मौके पर भारत देश आए हैं. पहले शख्स की बात करें तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और दूसरी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन. जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में प्रयोग किए गए प्रमुख हथियारों के मॉडल को भी प्रदर्शित किए जाएंगे. राष्ट्रपति द्रौपदू मुर्मू सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर परेड की सलामी लेंगी. 77वें गणतंत्र दिवस की शुरुआत पीएम मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी. इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू दोनों मुख्य अतिथियों के साथ कर्तव्य पथ पहुंचेंगी.