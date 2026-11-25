बिलासपुर के अपना घर वृद्धा आश्रम में 75 साल के कन्हैया और 63 साल की सबीना शादी हुई. उम्र के इस पड़ाव में दोनों एक दूसरे के हमसफर बन गए. हालांकि, इससे पहले दोनों का जीवन किसी संघर्ष से कम नहीं था. कन्हैया लाल की पहले भी शादी हुई थी और उनकी संतान भी थी. लेकिन वक्त ने दोनों को उनसे छीन लिया. जीवन में अकेलापन से जूझ रहे, जब अपनी संपत्ति भाइयों के नाम कर दी तो उन्होंने भी साथ छोड़ दिया और कन्हैया लाल को घर से निकाल दिया. जिसके बाद वो एक गुफा में जीवन यापन करने को मजबूर हो गए. 2022 में उन्हें बिलासपुर लाया गया और दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में आश्रय दिया गया. तब से यही जगह घर बना हुआ था.

यहां कन्हैया लाल की मुलाकात सबीना से हुई, जो कोलकाता निवासी है. 63 वर्षीय सबीना की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वह घूमने निकली और सफर के दौरान रास्ता भटककर शिमला के मशोबरा पहुंच गईं. परिजनों से संपर्क नहीं होने और घर के पत्ते की जानकारी न होने के कारण वह भटकती रहीं. इसके बाद पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू कर मशोबरा स्थित नारी निकेतन पहुंचाया. जहां उन्होंने चार साल बिताएं.

साल 2025 में उन्हें बिलासपुर जिला के दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम भेजा गया.. यहां उन्हें रहने के लिए सुरक्षित ठिकाना और देखभाल मिली. कोलकाता से निकलकर शिमला और फिर बिलासपुर तक पहुंचे इस सफर में सबीना ने भी जिंदगी का लंबा वक्त अपनों से दूर बिताया. दयोली वृद्धाश्रम पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात कन्हैया लाल से हुई और यहीं से उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया.

उम्र के इस पड़ाव में दोनों ने एक दूसरे का साथ देकर एक फिर से नये जीवन की शुरुआत की. जिसमें आश्रम संचालक और अन्य लोगों ने इनका पूरा सहयोग किया. आज दोनों सात जन्मों के बंधन में बंध चुके हैं.