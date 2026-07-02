ETV Bharat / Videos

हिमाचल के मिल्खी राम, 75 की उम्र और 32 डिग्रियां, अब करेंगे आचार्य की पढ़ाई - HAMIRPUR IGNOU STUDY CENTER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मिल्खी राम के पास 75 की उम्र में 32 डिग्रियां (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 3:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: जहां अधिकांश लोग सेवानिवृत्ति के बाद आरामदायक जीवन बिताना पसंद करते हैं, वहीं कांगड़ा जिले के गंदड़ गांव के 75 वर्षीय डॉ. मिल्खी राम ने यह साबित कर दिया है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती. अब तक 32 डिग्रियां हासिल कर चुके डॉ. मिल्खी राम ने एक और उपलब्धि जोड़ने का संकल्प लिया है. 75 वर्षीय मिल्खी राम इग्नू सेंटर हमीरपुर में आचार्य की पढ़ाई के लिए पहुंचे हैं. डॉ. मिल्खी राम वर्ष 1972 में वन विभाग में भर्ती हुए थे और 2010 में ग्रेड-वन पद से सेवानिवृत्त हुए. नौकरी के साथ-साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी लगातार जारी रखी. सेवानिवृत्ति तक वे 26 डिग्रियां प्राप्त कर चुके थे और अब यह संख्या बढ़कर 32 हो चुकी है.

मिल्खी राम ने बीए प्रभाकर, बीएड, एलएलबी, जेएमसी, संस्कृत, एमए हिंदी, एमए राजनीति विज्ञान, एमए समाजशास्त्र, एमए इतिहास, एमए अंग्रेजी, एमए अर्थशास्त्र, एमबीए, एम.फिल. और हिंदी में पीएचडी सहित अनेक उच्च शिक्षाएं प्राप्त की हैं. अब उनका अगला लक्ष्य आचार्य की डिग्री हासिल करना है. डॉ. मिल्खी राम का मानना है कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवनभर सीखते रहने की प्रक्रिया है. उनका कहना है कि यदि सीखने का जज्बा हो तो उम्र कभी भी बाधा नहीं बनती. उनके परिवार ने भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है. उनकी पत्नी विद्या देवी भी वन विभाग से ग्रेड-वन पद से सेवानिवृत्त हुई हैं, जबकि उनके पुत्र राकेश कुमार भारतीय रेल में आईआरटीएस अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं.

हमीरपुर: जहां अधिकांश लोग सेवानिवृत्ति के बाद आरामदायक जीवन बिताना पसंद करते हैं, वहीं कांगड़ा जिले के गंदड़ गांव के 75 वर्षीय डॉ. मिल्खी राम ने यह साबित कर दिया है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती. अब तक 32 डिग्रियां हासिल कर चुके डॉ. मिल्खी राम ने एक और उपलब्धि जोड़ने का संकल्प लिया है. 75 वर्षीय मिल्खी राम इग्नू सेंटर हमीरपुर में आचार्य की पढ़ाई के लिए पहुंचे हैं. डॉ. मिल्खी राम वर्ष 1972 में वन विभाग में भर्ती हुए थे और 2010 में ग्रेड-वन पद से सेवानिवृत्त हुए. नौकरी के साथ-साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी लगातार जारी रखी. सेवानिवृत्ति तक वे 26 डिग्रियां प्राप्त कर चुके थे और अब यह संख्या बढ़कर 32 हो चुकी है.

मिल्खी राम ने बीए प्रभाकर, बीएड, एलएलबी, जेएमसी, संस्कृत, एमए हिंदी, एमए राजनीति विज्ञान, एमए समाजशास्त्र, एमए इतिहास, एमए अंग्रेजी, एमए अर्थशास्त्र, एमबीए, एम.फिल. और हिंदी में पीएचडी सहित अनेक उच्च शिक्षाएं प्राप्त की हैं. अब उनका अगला लक्ष्य आचार्य की डिग्री हासिल करना है. डॉ. मिल्खी राम का मानना है कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवनभर सीखते रहने की प्रक्रिया है. उनका कहना है कि यदि सीखने का जज्बा हो तो उम्र कभी भी बाधा नहीं बनती. उनके परिवार ने भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है. उनकी पत्नी विद्या देवी भी वन विभाग से ग्रेड-वन पद से सेवानिवृत्त हुई हैं, जबकि उनके पुत्र राकेश कुमार भारतीय रेल में आईआरटीएस अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

MILKHI RAM 32 ACADEMIC DEGREES
HIMACHAL INSPIRING STORY
DR MILKHI RAM INSPIRING STORY
HAMIRPUR IGNOU STUDY CENTER
MILKHI RAM ACHARYA EXAM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Himachal Pradesh stands out as one of the most difficult terrains in the country. The hill-state bears the scars of nature's fury. The topography does not deter the ground team from establishing a significant presence throughout the state. Its committed journalists venture out to the remotest corners of the state, ensuring the delivery of up-to-the-minute news to its users....view details

संबंधित ख़बरें

हिमाचल में दवा विक्रेताओं की हड़ताल का असर

हिमाचल प्रदेश में बंद रही सभी मेडिकल स्टोर, दवा नहीं मिलने से मरीज और तीमारदार की बढ़ी मुसीबत

May 20, 2026 at 7:18 PM IST
HIMACHAL URBAN LOCAL BODY ELECTIONS

हिमाचल शहरी निकाय चुनाव: लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के लिए लगीं लंबी कतारें

May 17, 2026 at 3:31 PM IST
PETROL AND DIESEL PRICES

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता परेशान, लोग बोले- महंगाई ने तोड़ी कमर

May 15, 2026 at 7:05 PM IST
KINNAUR BHABANAGAR LANDSLIDE

किन्नौर के भाबानगर में भारी भूस्खलन, पहाड़ियों से गिरे बड़े-बड़े पत्थर, यातायात बुरी तरह प्रभावित

May 12, 2026 at 1:25 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.