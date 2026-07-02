हिमाचल के मिल्खी राम, 75 की उम्र और 32 डिग्रियां, अब करेंगे आचार्य की पढ़ाई - HAMIRPUR IGNOU STUDY CENTER
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 3:04 PM IST
हमीरपुर: जहां अधिकांश लोग सेवानिवृत्ति के बाद आरामदायक जीवन बिताना पसंद करते हैं, वहीं कांगड़ा जिले के गंदड़ गांव के 75 वर्षीय डॉ. मिल्खी राम ने यह साबित कर दिया है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती. अब तक 32 डिग्रियां हासिल कर चुके डॉ. मिल्खी राम ने एक और उपलब्धि जोड़ने का संकल्प लिया है. 75 वर्षीय मिल्खी राम इग्नू सेंटर हमीरपुर में आचार्य की पढ़ाई के लिए पहुंचे हैं. डॉ. मिल्खी राम वर्ष 1972 में वन विभाग में भर्ती हुए थे और 2010 में ग्रेड-वन पद से सेवानिवृत्त हुए. नौकरी के साथ-साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी लगातार जारी रखी. सेवानिवृत्ति तक वे 26 डिग्रियां प्राप्त कर चुके थे और अब यह संख्या बढ़कर 32 हो चुकी है.
मिल्खी राम ने बीए प्रभाकर, बीएड, एलएलबी, जेएमसी, संस्कृत, एमए हिंदी, एमए राजनीति विज्ञान, एमए समाजशास्त्र, एमए इतिहास, एमए अंग्रेजी, एमए अर्थशास्त्र, एमबीए, एम.फिल. और हिंदी में पीएचडी सहित अनेक उच्च शिक्षाएं प्राप्त की हैं. अब उनका अगला लक्ष्य आचार्य की डिग्री हासिल करना है. डॉ. मिल्खी राम का मानना है कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवनभर सीखते रहने की प्रक्रिया है. उनका कहना है कि यदि सीखने का जज्बा हो तो उम्र कभी भी बाधा नहीं बनती. उनके परिवार ने भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है. उनकी पत्नी विद्या देवी भी वन विभाग से ग्रेड-वन पद से सेवानिवृत्त हुई हैं, जबकि उनके पुत्र राकेश कुमार भारतीय रेल में आईआरटीएस अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं.
हमीरपुर: जहां अधिकांश लोग सेवानिवृत्ति के बाद आरामदायक जीवन बिताना पसंद करते हैं, वहीं कांगड़ा जिले के गंदड़ गांव के 75 वर्षीय डॉ. मिल्खी राम ने यह साबित कर दिया है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती. अब तक 32 डिग्रियां हासिल कर चुके डॉ. मिल्खी राम ने एक और उपलब्धि जोड़ने का संकल्प लिया है. 75 वर्षीय मिल्खी राम इग्नू सेंटर हमीरपुर में आचार्य की पढ़ाई के लिए पहुंचे हैं. डॉ. मिल्खी राम वर्ष 1972 में वन विभाग में भर्ती हुए थे और 2010 में ग्रेड-वन पद से सेवानिवृत्त हुए. नौकरी के साथ-साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी लगातार जारी रखी. सेवानिवृत्ति तक वे 26 डिग्रियां प्राप्त कर चुके थे और अब यह संख्या बढ़कर 32 हो चुकी है.
मिल्खी राम ने बीए प्रभाकर, बीएड, एलएलबी, जेएमसी, संस्कृत, एमए हिंदी, एमए राजनीति विज्ञान, एमए समाजशास्त्र, एमए इतिहास, एमए अंग्रेजी, एमए अर्थशास्त्र, एमबीए, एम.फिल. और हिंदी में पीएचडी सहित अनेक उच्च शिक्षाएं प्राप्त की हैं. अब उनका अगला लक्ष्य आचार्य की डिग्री हासिल करना है. डॉ. मिल्खी राम का मानना है कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवनभर सीखते रहने की प्रक्रिया है. उनका कहना है कि यदि सीखने का जज्बा हो तो उम्र कभी भी बाधा नहीं बनती. उनके परिवार ने भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है. उनकी पत्नी विद्या देवी भी वन विभाग से ग्रेड-वन पद से सेवानिवृत्त हुई हैं, जबकि उनके पुत्र राकेश कुमार भारतीय रेल में आईआरटीएस अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं.