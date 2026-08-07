बुढ़ापा,बेसहारा और बेबसी क्या होती है शायद सुकादेव नाहक से बेहतर कोई नहीं बता सकता है. 73 साल की उम्र में जब लोग आराम और सहारे की तलाश में होते हैं. तब ओडिशा के सुकादेव नाहक ने ट्राइसाइकिल से 130 किलोमीटर का सफर ढाई दिन में तय किया और पुरानी चोट का इलाज करने के लिए बरहमपुर शहर पहुंचे. नयागढ़ के ओडागांव ब्लॉक के बारासाही गांव के रहने वाले नाहक कई सालों से अकेले ही जीवन की सांझ काट रहे हैं. 10 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई. बेटा मानसिक बीमार से जूझ रहा है.विलेज गार्ड की नौकरी से रिटायर हैं. पास में ज्यादा पैसे भी नहीं हैं. लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और MKCG मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचकर अपना इलाज करा रहे हैं.