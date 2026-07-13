दिल्ली में SIR: लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे भरे फॉर्म - SIR IN DELHI
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Published : July 13, 2026 at 6:58 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 30 जून से SIR की प्रक्रिया जारी है. लगातार दिल्ली में BLO के द्वारा घर घर जाकर SIR का फार्म वितरित किया जा रहा है, जिसे भरकर मतदाताओं को फार्म जमा करना है, जिसकी आखिरी तारीख 29 जुलाई तक है. इसी कड़ी में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के हरीनगर इलाके में भी SIR का फॉर्म मिलने के बाद लोग अपने स्थानीय BLO के साथ मिलकर अपने फार्म को भर रहे हैं. हालांकि जिन्हें फॉर्म मिल रहा है, उनमें से अधिकतम लोगों को फॉर्म भरने में काफी दिक्कतें आ रही है, जिसको देखते हुए इलाके के BLO के द्वारा कैंप लगाकर लोगों को फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया समझाई जा रही है. साथ ही जहां उन्हें दिक्कत आ रहा है वहां उनका फॉर्म समाज सेवकों के द्वारा भरवाया जा रहा है, ताकि किसी को SIR का फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो और लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में उनकी हिस्सेदारी छूटे ना इसका ध्यान रखा जा रहा है.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में 30 जून से SIR की प्रक्रिया जारी है. लगातार दिल्ली में BLO के द्वारा घर घर जाकर SIR का फार्म वितरित किया जा रहा है, जिसे भरकर मतदाताओं को फार्म जमा करना है, जिसकी आखिरी तारीख 29 जुलाई तक है. इसी कड़ी में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के हरीनगर इलाके में भी SIR का फॉर्म मिलने के बाद लोग अपने स्थानीय BLO के साथ मिलकर अपने फार्म को भर रहे हैं. हालांकि जिन्हें फॉर्म मिल रहा है, उनमें से अधिकतम लोगों को फॉर्म भरने में काफी दिक्कतें आ रही है, जिसको देखते हुए इलाके के BLO के द्वारा कैंप लगाकर लोगों को फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया समझाई जा रही है. साथ ही जहां उन्हें दिक्कत आ रहा है वहां उनका फॉर्म समाज सेवकों के द्वारा भरवाया जा रहा है, ताकि किसी को SIR का फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो और लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में उनकी हिस्सेदारी छूटे ना इसका ध्यान रखा जा रहा है.