ETV Bharat / Videos

पश्चिम बंगाल के मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों को बनाया बंधक, उग्र भीड़ ने गाड़ियों में की तोड़फोड़ - JUDICIAL OFFICERS GHERAOED IN MALDA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मालदा में SIR पर तोड़फोड़ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 2, 2026 at 4:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

SIR पर पश्चिम बंगाल में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला मालदा के कालियाचक का है, जहां उग्र भीड़ ने 3 महिला न्यायिक अधिकारियों समेत 7 न्यायिक अधिकारियों को करीब 9 घंटे तक घेरकर रखा. प्रदर्शनकारी वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाये जाने का विरोध कर रहे थे. भीड़ ने बीडीओ ऑफिस को घेर लिया. अधिकारियों का घेराव देर रात तक चलता रहा. जब पुलिस ने अधिकारियों को वहां से रेस्क्यू कर निकाला तो लोगों ने अधिकारियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की. 

बीजेपी ने जहां इस वारदात की कड़ी निंदा की है, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना के लिए चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया.  

चुनाव आयोग ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य के डीजीपी से जवाब मांगा है. उधर, इस घटना पर जिला प्रशासन का कहना है कि शुरू में प्रदर्शनकारियों ने ज्यूडिशियल अधिकारियों से मुलाकात की मांग की, लेकिन जब उन्हें ऑफिस में जाने से रोका गया, जब लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया.

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि सुप्रीमकोर्ट के दिशा निर्देश पर विचाराधीन मतदाताओं के नाम की जांच के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी. ये अधिकारी इस बात की जांच कर रहे थे कि विचाराधीन वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए या नहीं. उन्हीं न्यायिक अधिकारियों पर लोगों ने हमला कर दिया.

SIR पर पश्चिम बंगाल में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला मालदा के कालियाचक का है, जहां उग्र भीड़ ने 3 महिला न्यायिक अधिकारियों समेत 7 न्यायिक अधिकारियों को करीब 9 घंटे तक घेरकर रखा. प्रदर्शनकारी वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाये जाने का विरोध कर रहे थे. भीड़ ने बीडीओ ऑफिस को घेर लिया. अधिकारियों का घेराव देर रात तक चलता रहा. जब पुलिस ने अधिकारियों को वहां से रेस्क्यू कर निकाला तो लोगों ने अधिकारियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की. 

बीजेपी ने जहां इस वारदात की कड़ी निंदा की है, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना के लिए चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया.  

चुनाव आयोग ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य के डीजीपी से जवाब मांगा है. उधर, इस घटना पर जिला प्रशासन का कहना है कि शुरू में प्रदर्शनकारियों ने ज्यूडिशियल अधिकारियों से मुलाकात की मांग की, लेकिन जब उन्हें ऑफिस में जाने से रोका गया, जब लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया.

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि सुप्रीमकोर्ट के दिशा निर्देश पर विचाराधीन मतदाताओं के नाम की जांच के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी. ये अधिकारी इस बात की जांच कर रहे थे कि विचाराधीन वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए या नहीं. उन्हीं न्यायिक अधिकारियों पर लोगों ने हमला कर दिया.

For All Latest Updates

TAGGED:

JUDICIAL OFFICERS GHERAOED IN MALDA
न्यायिक अधिकारियों का घेराव
अधिकारियों की गाड़ी में की तोड़फोड़
मालदा में SIR पर बवाल
JUDICIAL OFFICERS GHERAOED IN MALDA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026

केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: राजनीति में 'ईमानदारी' के चेहरे, दौलत पर नीयत हावी

April 6, 2026 at 10:08 PM IST
एलपीजी संकट से घर लौटने को मजबूर

बिहार: एलपीजी संकट से घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं प्रवासी मजदूर, किसी को महंगाई तो किसी को काम बंद होने की वजह से लौटना पड़ा

April 6, 2026 at 9:54 PM IST
नकाबपोश कार सवार VIP गेट तोड़कर अंदर घुसा

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी सेंध: नकाबपोश कार सवार VIP गेट तोड़कर अंदर घुसा

April 6, 2026 at 9:37 PM IST
अरुणाचल के सीएम की बढ़ीं मुश्किलें

अरुणाचल के सीएम की बढ़ीं मुश्किलें, CM के परिवार से जुड़ी कंपनियों के ठेके की जांच के आदेश

April 6, 2026 at 8:16 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.