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बिना इंजन के 6 किलोमीटर दौड़े 7 खाली रेलवे कोच, तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में टला बड़ा हादसा

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7 EMPTY RAILWAY COACHES RUN WITHOUT ENGINE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 2, 2026 at 7:45 PM IST

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तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले में रेलवे सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। जोलारपेट्टई रेलवे जंक्शन के यार्ड में खड़े सात खाली कोच बिना इंजन के करीब छह किलोमीटर तक लुढ़कते चले गए और थमालेरी मुथुर के पास पटरी से उतर गए। यह घटना तब हुई जब मरम्मत कार्य के लिए खड़े इन डिब्बों को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया था। इस हादसे के कारण बेंगलुरु-चेन्नई रेल रूट पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। गनीमत रही कि ड्यूटी पर तैनात गेटकीपर की सूझबूझ और रेलवे अधिकारियों की तत्परता से समय रहते ट्रेनों को रोक दिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। मौके पर पहुँचे रेलवे कर्मचारियों ने गैस-कटर और जेसीबी की मदद से ट्रैक को खाली कराया।

तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले में रेलवे सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। जोलारपेट्टई रेलवे जंक्शन के यार्ड में खड़े सात खाली कोच बिना इंजन के करीब छह किलोमीटर तक लुढ़कते चले गए और थमालेरी मुथुर के पास पटरी से उतर गए। यह घटना तब हुई जब मरम्मत कार्य के लिए खड़े इन डिब्बों को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया था। इस हादसे के कारण बेंगलुरु-चेन्नई रेल रूट पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। गनीमत रही कि ड्यूटी पर तैनात गेटकीपर की सूझबूझ और रेलवे अधिकारियों की तत्परता से समय रहते ट्रेनों को रोक दिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। मौके पर पहुँचे रेलवे कर्मचारियों ने गैस-कटर और जेसीबी की मदद से ट्रैक को खाली कराया।

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बिना इंजन के दौड़े रेलवे कोच

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