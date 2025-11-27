ETV Bharat / Videos

600 साल पुराना बेहड़ा का पेड़, पहचान दिलाने की कोशिश - 600 YEAR OLD TREE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 27, 2025 at 10:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

120 फुट ऊंचा, 70 फुट चौड़ा बेहड़ा का पेड़....600 साल से ज्यादा पुराना, जानवरों और पक्षियों का बसेरा है. अपने में बड़ी जैव विविधता को समेटे हुए हैं. महाराष्ट्र के कोल्हापुर के नेचर लवर्स इस पेड़ को बचाने की कोशिश में लगे हैं. आर्बोरिकल्चरल एसोसिएशन, लंदन के CEO जॉन पार्कर, फिलिप स्माइल इसको देखने आएंगे. जिसके बाद उम्मीद की जा रही है की ये पेड़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगा. इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिलेगी.

सहाद्री टाइगर रिजर्व के खेड़ा गांव के पास ये बेहड़ा का पेड़, इस गांव के लोग भी इसे बचाने की कोशिशों में लगे हैं. डाल और पत्तियां किसी को भी नहीं तोड़ने देते. रोज इसकी पूजा करते हैं. ये पेड़ खुद में इतिहास और ज्ञान को समेटे हुए हैं. अपनी तरफ नेचर साइंटिस्टों को खींचता है.

बेहड़ा के पेड़ का आयुर्वेद में बड़ा महत्व है. इसकी छाल का इस्तेमाल हिरदा और आंवला के साथ त्रिफला पाउडर में किया जाता है. इस पेड़ के आसपास दवाइयों का खजाना मिलता है.

120 फुट ऊंचा, 70 फुट चौड़ा बेहड़ा का पेड़....600 साल से ज्यादा पुराना, जानवरों और पक्षियों का बसेरा है. अपने में बड़ी जैव विविधता को समेटे हुए हैं. महाराष्ट्र के कोल्हापुर के नेचर लवर्स इस पेड़ को बचाने की कोशिश में लगे हैं. आर्बोरिकल्चरल एसोसिएशन, लंदन के CEO जॉन पार्कर, फिलिप स्माइल इसको देखने आएंगे. जिसके बाद उम्मीद की जा रही है की ये पेड़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगा. इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिलेगी.

सहाद्री टाइगर रिजर्व के खेड़ा गांव के पास ये बेहड़ा का पेड़, इस गांव के लोग भी इसे बचाने की कोशिशों में लगे हैं. डाल और पत्तियां किसी को भी नहीं तोड़ने देते. रोज इसकी पूजा करते हैं. ये पेड़ खुद में इतिहास और ज्ञान को समेटे हुए हैं. अपनी तरफ नेचर साइंटिस्टों को खींचता है.

बेहड़ा के पेड़ का आयुर्वेद में बड़ा महत्व है. इसकी छाल का इस्तेमाल हिरदा और आंवला के साथ त्रिफला पाउडर में किया जाता है. इस पेड़ के आसपास दवाइयों का खजाना मिलता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

600 YEAR OLD BEHADA TREE
600 YEAR OLD TREE
600 साल पुराना बेहड़ा का पेड़
KOLHAPUR 600 YEAR TREE
600 YEAR OLD TREE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

कीट-पतंगों से चलता है प्रकृति का कारोबार

प्रकृति के सबसे जरूरी कामगार, कीट-पतंगों से चलता है प्रकृति का कारोबार

November 27, 2025 at 11:07 PM IST
थमिराबारानी नदी को प्रदूषण से बचाने की मुहिम

थमिराबारानी नदी को प्रदूषण से बचाने की मुहिम, नदी में फेंके गए कपड़ों को रिसाइकिल कर बनाई जाती है मैट

November 27, 2025 at 11:06 PM IST
wedding in Jim Corbett

कॉर्बेट नगरी में दुल्हन की हेलीकॉप्टर से विदाई, छायी कनिष्का और करण की शादी

November 27, 2025 at 11:00 PM IST
5000 year old folk art

5000 साल पुरानी लोक कला को सहेजने की कोशिश, शहर की दीवारों पर सोहराय कला

November 27, 2025 at 10:24 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.