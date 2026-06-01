कर्नाटक के मंगलुरु के 60 वर्षीय उद्यमी शरत कुमार एकुर 31 मई से अपनी रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650 पर 38 देशों की सोलो मोटरसाइकिल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं. करीब 35,000 से 45,000 किलोमीटर लंबी यह यात्रा पांच से छह महीने तक चलेगी. शरत भारत से नेपाल, तिब्बत, चीन, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और रूस होते हुए यूरोप के 29 देशों का दौरा करेंगे. इससे पहले वे छह खाड़ी देशों की सफल बाइक यात्रा भी कर चुके हैं. इस अभियान पर लगभग 15 से 18 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है. शरत का कहना है कि यह यात्रा उनके जीवन का सपना है और वे साबित करना चाहते हैं कि सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती.