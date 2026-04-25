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60 सेकेंड में विश्लेषण: राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वेस्ट बैंक और गाजा में स्थानीय चुनाव, फिलिस्तीनियों के भरोसे की परीक्षा - ELECTIONS IN THE WEST BANK AND GAZA

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वेस्ट बैंक और गाजा में स्थानीय चुनाव (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 25, 2026 at 9:05 PM IST

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दो दशकों में पहली बार, गाजा में फिलिस्तीनी लोग स्थानीय चुनावों में वोट डाल रहे हैं. इसके साथ ही वेस्ट बैंक में भी नए सिरे से मतदान हो रहा है. इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में, मतदाता उन स्थानीय परिषदों को चुन रहे हैं जो पानी, सड़कें और बिजली जैसी जरूरी सेवाओं का प्रबंधन करती हैं. इस बीच, गाजा के देर अल-बला में मतदान ज्यादातर प्रतीकात्मक है, और जारी युद्ध की तबाही के बीच इसे एक 'पायलट' प्रयोग बताया जा रहा है. 2006 के बाद से कोई राष्ट्रीय चुनाव न होने की वजह से, मतदान में लोगों की भागीदारी जनता के भरोसे का एक अहम संकेत होगी. अधिकारियों का कहना है कि यह चुनाव गाजा और वेस्ट बैंक को राजनीतिक रूप से जोड़ने की भी एक कोशिश है, जिसे भविष्य में किसी भी फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है. गाजा के देर अल-बला में लगभग 70,000 और वेस्ट बैंक में 10 लाख योग्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. 

दो दशकों में पहली बार, गाजा में फिलिस्तीनी लोग स्थानीय चुनावों में वोट डाल रहे हैं. इसके साथ ही वेस्ट बैंक में भी नए सिरे से मतदान हो रहा है. इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में, मतदाता उन स्थानीय परिषदों को चुन रहे हैं जो पानी, सड़कें और बिजली जैसी जरूरी सेवाओं का प्रबंधन करती हैं. इस बीच, गाजा के देर अल-बला में मतदान ज्यादातर प्रतीकात्मक है, और जारी युद्ध की तबाही के बीच इसे एक 'पायलट' प्रयोग बताया जा रहा है. 2006 के बाद से कोई राष्ट्रीय चुनाव न होने की वजह से, मतदान में लोगों की भागीदारी जनता के भरोसे का एक अहम संकेत होगी. अधिकारियों का कहना है कि यह चुनाव गाजा और वेस्ट बैंक को राजनीतिक रूप से जोड़ने की भी एक कोशिश है, जिसे भविष्य में किसी भी फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है. गाजा के देर अल-बला में लगभग 70,000 और वेस्ट बैंक में 10 लाख योग्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. 

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