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कर्नाटक में नई सरकार के 6 बड़े फैसले... छात्रों-युवाओं को बड़ी राहत - NEW GOVERNMENT IN ACTION

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कर्नाटक में नई सरकार के 6 बड़े फैसले (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 4, 2026 at 8:16 PM IST

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कर्नाटक में सत्ता बदलते ही बड़े फैसलों की बारिश शुरू हो गई है. डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही ऐसे ऐलान कर दिए हैं, जिनका असर सीधे छात्रों, युवाओं, प्रॉपर्टी मालिकों और आम जनता पर पड़ने वाला है. फ्री बस पास से लेकर रोजगार और बेंगलुरु की सड़कों तक… नई सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं. दरअसल, मुख्यमंत्री बनने के बाद डीके शिवकुमार ने पहली कैबिनेट बैठक की और उसमें छह बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी. सबसे बड़ा फैसला छात्रों के लिए लिया गया है. अब कर्नाटक में सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र भी मुफ्त बस यात्रा कर सकेंगे.

इस योजना में स्कूल, कॉलेज, अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट तक के स्टूडेंट्स शामिल होंगे. सरकार का कहना है कि इससे लाखों छात्रों को राहत मिलेगी और पढ़ाई का खर्च कम होगा.

युवाओं को लेकर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य में अब प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सिस्टम बनाया जाएगा. इसके तहत निजी कंपनियों को अपनी वैकेंसी और कर्मचारियों की जरूरत सरकार के साथ रजिस्टर करनी होगी. सरकार युवाओं को इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग देगी और नौकरी दिलाने में मदद करेगी यानी बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार ढूंढना अब पहले से आसान हो सकता है.

कर्नाटक में सत्ता बदलते ही बड़े फैसलों की बारिश शुरू हो गई है. डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही ऐसे ऐलान कर दिए हैं, जिनका असर सीधे छात्रों, युवाओं, प्रॉपर्टी मालिकों और आम जनता पर पड़ने वाला है. फ्री बस पास से लेकर रोजगार और बेंगलुरु की सड़कों तक… नई सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं. दरअसल, मुख्यमंत्री बनने के बाद डीके शिवकुमार ने पहली कैबिनेट बैठक की और उसमें छह बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी. सबसे बड़ा फैसला छात्रों के लिए लिया गया है. अब कर्नाटक में सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र भी मुफ्त बस यात्रा कर सकेंगे.

इस योजना में स्कूल, कॉलेज, अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट तक के स्टूडेंट्स शामिल होंगे. सरकार का कहना है कि इससे लाखों छात्रों को राहत मिलेगी और पढ़ाई का खर्च कम होगा.

युवाओं को लेकर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य में अब प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सिस्टम बनाया जाएगा. इसके तहत निजी कंपनियों को अपनी वैकेंसी और कर्मचारियों की जरूरत सरकार के साथ रजिस्टर करनी होगी. सरकार युवाओं को इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग देगी और नौकरी दिलाने में मदद करेगी यानी बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार ढूंढना अब पहले से आसान हो सकता है.

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BIG RELIEF FOR STUDENTS AND YOUTH
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