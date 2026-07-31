576 लोगों ने पास 100 करोड़ से ज्यादा की आमदनी: IT रिटर्न हुआ खुलासा, 5 साल में 4 गुना बढ़े बिलेनियर्स - 576 ARE OVER 100 CRORE RANGE
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Published : July 31, 2026 at 6:10 PM IST
भारत में अमीरों की संख्या लगातार बढ़ रही है. पिछले 5 साल में यहां अरबपतियों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के इनकम टैक्स रिटर्न में 576 लोगों ने जानकारी दी है कि उनकी सालाना इनकम 100 करोड़ या इससे ज्यादा है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऐसे लोगों की संख्या केवल 142 थी. वित्त राज्य मंत्री ने लिखित जवाब में संसद को ये जानकारी दी. उन्होंने बताया कि साल 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 301 हो गई. हालांकि साल 2023-24 में दौलतमंदों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई और यह संख्या 284 पर पहुंच गई. साल 2024-24 में दौलतमंदों की संख्या तेजी से बढ़ी और ये बढ़कर 415 हो गई. साल-2025-16 में भी ये सिलसिला जारी रहा और इनकी संख्या 576 हो गई है. साल 2026 में पहली बार ऐसे दौलतमंदों की कुल संपत्ति एक ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 97.5 लाख करोड़ के पार पहुंच गई. साल 2025 में यह 941 बिलियन डॉलर थी.
भारत में अमीरों की संख्या लगातार बढ़ रही है. पिछले 5 साल में यहां अरबपतियों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के इनकम टैक्स रिटर्न में 576 लोगों ने जानकारी दी है कि उनकी सालाना इनकम 100 करोड़ या इससे ज्यादा है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऐसे लोगों की संख्या केवल 142 थी. वित्त राज्य मंत्री ने लिखित जवाब में संसद को ये जानकारी दी. उन्होंने बताया कि साल 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 301 हो गई. हालांकि साल 2023-24 में दौलतमंदों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई और यह संख्या 284 पर पहुंच गई. साल 2024-24 में दौलतमंदों की संख्या तेजी से बढ़ी और ये बढ़कर 415 हो गई. साल-2025-16 में भी ये सिलसिला जारी रहा और इनकी संख्या 576 हो गई है. साल 2026 में पहली बार ऐसे दौलतमंदों की कुल संपत्ति एक ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 97.5 लाख करोड़ के पार पहुंच गई. साल 2025 में यह 941 बिलियन डॉलर थी.