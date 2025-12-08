सोमवार को 562 फ्लाइट्स कैंसिल, इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स और COO इसिड्रे पोरक्वेरस ने DGCA के शो कॉज नोटिस का दिया जवाब - FLIGHTS CANCELLED
Published : December 8, 2025 at 8:33 PM IST
यात्रियों की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं, सोमवार को लगातार सातवें दिन भी पूरे देश में फ्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला जारी रहा. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को आज देश के सभी बड़े एयरपोर्ट्स पर 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ीं. मुंबई एयरपोर्ट पर 32 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, जबकि बेंगलुरु में दिन भर में कम से कम 150 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं. दिल्ली में 134 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं. इंडिगो ने घोषणा की है कि 6 दिसंबर तक फ्लाइट बुक करने वाले यात्रियों को रिफंड आज से शुरू किया जाएगा. इस बीच, इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड की मार्केट वैल्यू सोमवार को तेज़ी से गिर गई, क्योंकि एयरलाइन भारत के एविएशन इतिहास में सबसे बड़ी यात्रा रुकावटों में से एक से जूझ रही है.
शेयर 8.32 प्रतिशत गिरकर 4923.50 रुपये पर बंद हुआ, यह फरवरी 2022 के बाद से एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है और लगातार सातवें ट्रेडिंग सेशन में नुकसान हुआ. पिछले छह ट्रेडिंग दिनों में, शेयर में अब 16.68 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिससे मार्केट कैपिटलाइज़ेशन में लगभग 37,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
