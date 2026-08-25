नई दिल्ली: दिल्ली के आरके पुरम सेक्टर-7 स्थित एमसीडी स्कूल में बच्चों को 500 बैग वितरित किए गए. बैग मिलने के बाद बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई. इस दौरान 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया. कार्यक्रम में आरके पुरम के विधायक अनिल शर्मा और निगम पार्षद एवं साउथ जोन चेयरमैन धर्मवीर सिंह मौजूद रहे. दोनों जनप्रतिनिधियों ने बच्चों को बैग वितरित करने के साथ उनसे बातचीत भी की. इस पहल से बच्चों के परिवारों को भी राहत मिली. निगम पार्षद धर्मवीर सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हमारे क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए किसी भी तरह की परेशानी न हो.