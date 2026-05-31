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दिल्ली के महरौली में 5 मंजिला इमारत गिरी, 6 लोगों की मौत, 5 का अस्पताल में इलाज जारी - DELHI BUILDING COLLAPSE

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दिल्ली के महरौली में 5 मंजिला इमारत गिरी, (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 31, 2026 at 10:27 PM IST

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दिल्ली के महरौली में शनिवार शाम को महरौली में पांच मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई थी. जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में घायल कुल 13 लोगों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया. इनमें से छ: लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दो मरीज़ों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है. बाकी पांच मरीज़ स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. ये हादसा सैदुलाजब इलाके में हुआ. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी. दक्षिणी दिल्ली जिले के DCP अनंत मित्तल ने बताया कि जिस जगह मलबा गिरा, वहां मेडिकल स्टूडेंट्स की कैंटीन थी. इसके चलते कई स्टूडेंट्स मलबे में दब गए थे. घायलों को जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया. NDRF, DDMA, फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस संयुक्त रूप से अभी भी राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं. साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सहदुलाजाब इलाके में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचीं. मुख्यमंत्री ने मौके पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली. हादसे में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए.

दिल्ली के महरौली में शनिवार शाम को महरौली में पांच मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई थी. जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में घायल कुल 13 लोगों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया. इनमें से छ: लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दो मरीज़ों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है. बाकी पांच मरीज़ स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. ये हादसा सैदुलाजब इलाके में हुआ. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी. दक्षिणी दिल्ली जिले के DCP अनंत मित्तल ने बताया कि जिस जगह मलबा गिरा, वहां मेडिकल स्टूडेंट्स की कैंटीन थी. इसके चलते कई स्टूडेंट्स मलबे में दब गए थे. घायलों को जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया. NDRF, DDMA, फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस संयुक्त रूप से अभी भी राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं. साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सहदुलाजाब इलाके में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचीं. मुख्यमंत्री ने मौके पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली. हादसे में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए.

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