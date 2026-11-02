भोपाल में दिल दहला देने वाली घटना: एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कर्ज के दबाव की आशंका

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के छोला थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहाँ एक ही परिवार के पाँच सदस्यों की मौत हो गई। घर के अंदर चार सदस्यों के शव मिले, जिनके गले पर चोट के निशान थे, जबकि परिवार के मुखिया नरेंद्र का शव रेलवे स्टेशन के पास से बरामद हुआ। शुरुआती जाँच में यह आशंका जताई जा रही है कि नरेंद्र ने अपने परिवार की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नरेंद्र का कैटरिंग का व्यवसाय और रेस्टोरेंट बंद हो जाने के कारण वह कर्ज से परेशान था। पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके से सबूत जुटाकर मामले की गहनता से छानबीन कर रहे हैं।