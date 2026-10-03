आंध्र प्रदेश के तिरुपति में दवा फैक्ट्री का बॉयलर फटा, 5 मजदूरों की मौत, 12 की हालत नाजुक

आंध्रप्रदेश के तिरुपति जिले में बड़ा हादसा हुआ है. जिले के श्री सिटी में एक दवा बनाने वाली फैक्ट्री में बॉयलर फटने से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा नाइट शिफ्ट के दौरान हुआ, जिससे वहां काम कर रहे कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए. घायलों को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, 'टिल हेल्थकेयर' की फैक्ट्री में ये हादसा हुआ. जिसमें दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल तीन लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और शिक्षा एवं आईटी मंत्री नारा लोकेश ने हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं. मुख्यमंत्री ने हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं.