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आग में बच्चे सहित 4 महिलाओं की मौत, घर में रखी 10 टन साड़ी की पैकिंग का हो रहा था काम - SURAT FIRE

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आग में बच्चे सहित 4 महिलाओं की मौत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 31, 2026 at 9:33 PM IST

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 गुजरात के सूरत में एक बच्चे और 4 महिलाओं की आग में मौत हो गई. यहां मीठी खाड़ी के पास स्थित एक रिहायशी सोसाइटी के घर में भीषण आग लगी. जिस घर में आग लगी, वहां लगभग 10 टन साड़ियां रखी हुई थीं. साड़ियों और कपड़ों की इस भारी मात्रा के कारण आग ने पलक झपकते ही विकराल रूप धारण कर लिया. संकरी गलियां होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. दमकल कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक परिवार के पांच सदस्य जिंदगी की जंग हार चुके थे.

 गुजरात के सूरत में एक बच्चे और 4 महिलाओं की आग में मौत हो गई. यहां मीठी खाड़ी के पास स्थित एक रिहायशी सोसाइटी के घर में भीषण आग लगी. जिस घर में आग लगी, वहां लगभग 10 टन साड़ियां रखी हुई थीं. साड़ियों और कपड़ों की इस भारी मात्रा के कारण आग ने पलक झपकते ही विकराल रूप धारण कर लिया. संकरी गलियां होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. दमकल कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक परिवार के पांच सदस्य जिंदगी की जंग हार चुके थे.

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