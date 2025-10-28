ईरान में गुजरात के जिन चार लोगों को बंधक बनाकर 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई.. उन्हें रिहा कर पहले नई दिल्ली और फिर गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट लाया गया. बंधकों को लेकर मनसा विधायक जेएस पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था.. जिस पर कार्रवाई हुई. दरअसल, मनसा के बापूपुरा गांव के एक दंपति समेत चार लोग एक एजेंट के जरिए ऑस्ट्रेलिया के लिए दिल्ली से रवाना हुए थे.. उन्होंने बैंकॉक, दुबई और तेहरान ले जाया गया.. जहां उन्हें अपहरण कर लिया गया.. अपहरणकर्ताओं ने एक वीडियो बनाकर 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी.. उनके साथ मारपीट भी की गई.