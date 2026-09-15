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IGI एयरपोर्ट पर सुरक्षा में चूक: बिना इमिग्रेशन क्लीयरेंस के 3 इटैलियन पैसेंजर्स दिल्ली से रवाना, एयर इंडिया को नोटिस भेजा

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IGI एयरपोर्ट पर सुरक्षा में चूक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2026 at 2:28 PM IST

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देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है. यहां से तीन इटैलियन नागरिकों ने बिना इमिग्रेशन क्लियरेंस पूरा किए जर्मनी की यात्रा कर ली. मामले को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है और एयर इंडिया को नोटिस भेजकर सात दिन के भीतर जवाब मांगा है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसे पैसेंजर-हैंडलिंग सिस्टम में बड़ी कमी माना है. मंत्रालय ने जो नोटिस भेजा है उसमें कहा गया है कि हब और स्पोक ऑपरेशन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर का उल्लंघन हुआ है. इसकी वजह से तीन विदेशी नागरिक बिना जरूरी इमिग्रेशन क्लियरेंस के भारत से चले गए.

देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है. यहां से तीन इटैलियन नागरिकों ने बिना इमिग्रेशन क्लियरेंस पूरा किए जर्मनी की यात्रा कर ली. मामले को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है और एयर इंडिया को नोटिस भेजकर सात दिन के भीतर जवाब मांगा है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसे पैसेंजर-हैंडलिंग सिस्टम में बड़ी कमी माना है. मंत्रालय ने जो नोटिस भेजा है उसमें कहा गया है कि हब और स्पोक ऑपरेशन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर का उल्लंघन हुआ है. इसकी वजह से तीन विदेशी नागरिक बिना जरूरी इमिग्रेशन क्लियरेंस के भारत से चले गए.

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