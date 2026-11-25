जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा पुलिस को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने और संपत्तियों को जब्त करने के लिए कहने के कुछ दिनों बाद, जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात ने आज पाकिस्तान से संचालित रियासी जिले के पांच आतंकवादियों की लगभग 29 कनाल भूमि कुर्क कर ली. सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में जम्मू- कश्मीर पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, 'डीजीपी नलिन प्रभात ने रियासी के पांच कुख्यात आतंकवादियों की लगभग 29 कनाल जमीन को अटैच करने का आदेश दिया है, जो पाकिस्तान से काम कर रहे हैं.' इन आतंकवादियों में मुहम्मद कयूम उर्फ ​​अब्दुल कयूम, शडोले, तहसील माहौर का रहने वाला, बशीर अहमद उर्फ ​​मसूम, बद्दर का रहने वाला, शौकत अली हुंदर तहसील अरनास का रहने वाला, मंजूर अहमद उर्फ ​​मंजूर हुसैन, खांटी, तहसील थूरू का रहने वाला और इम्तियाज अहमद, थूरू का रहने वाला शामिल है. ये सभी रियासी जिले के रहने वाले हैं. मुहम्मद कयूम की जमीन का माप करीब दो कनाल और साढ़े सात मरला है. बशीर अहमद की जमीन का माप तीन कनाल और आठ मरला है. शौकत अली की जमीन माप तीन कनाल और 10 मरला है, मंजूर अहमद की जमीन 15 कनाल और 19 मरला है. इम्तौज अहमद की जमीन का माप तीन कनाल और 10 मरला है.