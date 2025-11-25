छत्तसीगढ़ के नारायणपुर में 28 नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाला. ये सभी नक्सली पुलिस की गाड़ी से एसपी ऑफिस लाए गए. सरेंडर करने वाले नक्सली दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य रहे हैं. लंबे समय तक नक्सली हिंसा में शामिल रहे हैं.

सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 89 लाख का इनाम घोषित था. इसमें कुतुल एरिया कमेटी का खूंखार डीवीसी मेंबर दिनेश उर्फ पंडी शामिल है. इस पर 8 लाख का इनाम था. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 19 महिला नक्सली शामिल हैं. इन्होंने पुलिस को INSAS रायफल, SLR, 303 बंदूक सहित कई हथियार सौंपे.

सरेंडर करने वाले नक्सलियों को उनके परिजनों और समाज के प्रमुख लोगों ने पौधा भेंट कर मुख्य धारा में लौटने पर स्वागत किया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे की डेड लाइन तय की है. बस्तर में जिस तरह से सुरक्षाबलों का नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है. नक्सली सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं. जल्द ही नक्सलवाद के खात्मे की उम्मीद पूरी होती नजर आ रही है.