छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 28 नक्सलियों का सरेंडर, 89 लाख का घोषित था इनाम

November 25, 2025 at 11:06 PM IST

छत्तसीगढ़ के नारायणपुर में 28 नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाला. ये सभी नक्सली पुलिस की गाड़ी से एसपी ऑफिस लाए गए. सरेंडर करने वाले नक्सली दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य रहे हैं. लंबे समय तक नक्सली हिंसा में शामिल रहे हैं.

सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 89 लाख का इनाम घोषित था. इसमें कुतुल एरिया कमेटी का खूंखार डीवीसी मेंबर दिनेश उर्फ पंडी शामिल है. इस पर 8 लाख का इनाम था. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 19 महिला नक्सली शामिल हैं. इन्होंने पुलिस को  INSAS रायफल, SLR, 303 बंदूक सहित कई हथियार सौंपे.

सरेंडर करने वाले नक्सलियों को उनके परिजनों और समाज के प्रमुख लोगों ने पौधा भेंट कर मुख्य धारा में लौटने पर स्वागत किया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे की डेड लाइन तय की है. बस्तर में जिस तरह से सुरक्षाबलों का नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है.  नक्सली सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं. जल्द ही नक्सलवाद के खात्मे की उम्मीद पूरी होती नजर आ रही है.

28 NAXALITES SURRENDER
NAXALITES
CHHATTISGARH NAXALITES
नक्सलियों का सरेंडर
28 NAXALITES SURRENDER

ETV Bharat Hindi Team

