अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों के आधिकारिक नाम रखने का भारत का फैसला और उसका समय, दोनों ही बहुत अहम हैं. यह घोषणा पिछले सप्ताह भारत-चीन सीमा मामलों पर 'वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन' की 36वीं बैठक के एक दिन बाद की गई. इससे पता चलता है कि विवादित सीमा के प्रबंधन पर बातचीत के साथ-साथ अपने इलाके पर दावे को मजबूती से बनाए रखने का काम भी चल रहा है - जो भारत-चीन के बीच रिश्तों में आई मौजूदा नरमी की सीमाओं को भी दिखाता है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है." उन्होंने यह बात अरुणाचल प्रदेश में इन जगहों के नाम रखने पर चीन की आलोचना के जवाब में कही. उन्होंने कहा, "यह एक ऐसा तथ्य है जो स्वतः स्पष्ट है. साथ ही, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि कोई भी चीज इस निर्विवाद वास्तविकता को बदल नहीं सकती." सात अगस्त को गृह मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ सलाह-मशविरे के बाद, उसने 'सर्वे ऑफ इंडिया' के आधिकारिक नक्शों पर मानक नामों के साथ अरुणाचल प्रदेश में स्थित कुल 27 जगहों और विशेषताओं की पहचान की है. मंत्रालय ने कहा, "अरुणाचल प्रदेश के 'सर्वे ऑफ इंडिया' के नक्शे पर औपचारिक रूप से इनकी पहचान करने का उद्देश्य इनकी सही पहचान को आसान बनाना और आम जनता के बीच इनके बारे में बेहतर जागरूकता पैदा करना है." सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में फैली बस्तियों, इलाकों, पहाड़ी दर्रों, एक झील और एक सैन्य स्मारक समेत 27 जगहों की पहचान की है. इन बस्तियों और इलाकों में लोंगजू, माजा, बिसा, बड़ा कुंडुन, छोटा कुंडुन, धन बारी, प्रीतनगर, बुद्धमंदिर, जयरामपुर, टेरिटनगर, रामनगर, जसवंत गढ़, सागर, पद्मा, ज्योतिनगर, बैसाखी, छोटा रोपुक, बड़ा रोपुक, शिवाजी नगर, सुनपुरा और कामलांग नगर शामिल हैं.