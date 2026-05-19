बस्तर: जगदलपुर के निजी होटल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26 वीं बैठक संपन्न हुई. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने की. बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ,उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत चारों राज्यों के मुख्य सचिव शामिल हुए. इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के आला अफसर भी मौजूद रहे. ये अहम बैठक लगभग 3 घंटे तक चली. बैठक में चारों राज्यों के डेवलपमेंट पर चर्चा हुई. बैठक में चारों राज्यों में होने वाले विकास कार्यों को लेकर भी मंथन किया गया.