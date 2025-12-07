ETV Bharat / Videos

गोवा क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की दर्दनाक मौत, सीएम ने दिए जांच के आदेश

December 7, 2025

गोवा के अर्पोरा में शनिवार रात एक क्लब में भीषण आग लग गई. हादसे में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर क्लब से कर्मचारी शामिल थे. हादसे में 3 से 4 पर्यटकों के भी मारे जाने की सूचना है. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हादसे पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है.  

क्लब में आग रात करीब 12 बजे लगी. उस वक्त नाइट क्लब में 4 पर्यटक मौजूद थे. चारों की आग में जलकर मौत हुई, जबकि बाकी लोगों की दम घुटने से जान गई. तुरंत फायर ब्रिगेड को क्लब में आग लगने की सूचना दी गई. पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची. आग पर अब काबू पा लिया गया . फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला... हालांकि बताया जा रहा है कि क्लब में फायर सेल्फी नियमों का उल्लंघन किया गया. हादसे में कई लोग घायल भी हुए.. जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. उधर, मृतकों के परिजनों ने शवों को उनके घरों तक पहुंचाने की मांग की है.  

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घटना पर दुख जताया है. सोशल नटवर्किंग साइट X पर उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की. वहीं, पीएम मोदी ने भी घटना पर दुख जताते हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की मदद देने की घोषणा की. 

गोवा क्लब अग्निकांड
25 DIED IN CLUB MISHAP
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
क्लब अग्निकांड की जांच
25 DIED IN CLUB MISHAP

