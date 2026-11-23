प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का पद भारत के अपने पहले दौरे पर स्वागत किया. उन्होंने बाढ़ के बाद नेपाल के पुनर्निर्माण और लंबे समय के विकास में मदद के लिए 24 हजार करोड़ के विकास पैकेज की घोषणा की. हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद शाह के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने अगस्त में नेपाल में आई भयंकर बाढ़ में हुई मौतों पर दुख जताया. उन्होंने मुश्किल समय में काठमांडू के साथ खड़े रहने के भारत के वादे को दोहराया.

पीएम मोदी ने भारत और नेपाल के साझा इतिहास और संस्कृति की बात की और नेपाल के बगैर भारत को अधूरा बताया. वहीं, नेपाल के पीएम ने आने वाले दिनों में दोनों देशों के संबंध और भी बेहतर होने की उम्मीद जताई. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भारत-नेपाल के बीच प्रमुख द्विपक्षीय बुनियादी ढांचा ऊर्जा परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, साथ ही, कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी. दोनों नेताओं ने अयोध्या से जनकपुर के बीच सरयू-कमला एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई.