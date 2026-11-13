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असम में भीषण हादसा : दो वाहनों की टक्कर, 23 लोगों की मौत, कई घायल, सीएम सरमा ने जताया दुख

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असम में भीषण हादसा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 13, 2026 at 8:15 PM IST

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असम के काजीरंगा के रंगाजन में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. यह एक्सीडेंट तब हुआ जब एक तेज़ रफ़्तार ट्रैवलर (मिनी बस) ने ट्रक को आमने-सामने टक्कर मार दी, जो बोकाखाट से नागांव की ओर जा रही थी. हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए. घटना पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दुख जताया है. बताया जा रहा है कि ट्रैवलर (मिनी बस) में ज़्यादातर यात्री स्टूडेंट थे. एक्सीडेंट वाली ट्रैवलर का रजिस्ट्रेशन नंबर एएस 02 एसी 6690 है. ड्राइवर की पहचान अब्दुल मजीद के तौर पर हुई है. ट्रैवलर, जिसमें 27 यात्री बैठ सकते थे, बुरी तरह क्षतिग्रस्त्र हो गई. टक्कर के बाद कई यात्री गाड़ी के अंदर फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए स्थानीय लोगों और पुलिसवालों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह हादसा नेशनल हाईवे 715 पर कोहोरा रेंज में हाथीकुली टी एस्टेट के पास रंगाजन में हुआ, जब यात्रियों से भरी मिनी बस ट्रक से टकरा गई.

असम के काजीरंगा के रंगाजन में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. यह एक्सीडेंट तब हुआ जब एक तेज़ रफ़्तार ट्रैवलर (मिनी बस) ने ट्रक को आमने-सामने टक्कर मार दी, जो बोकाखाट से नागांव की ओर जा रही थी. हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए. घटना पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दुख जताया है. बताया जा रहा है कि ट्रैवलर (मिनी बस) में ज़्यादातर यात्री स्टूडेंट थे. एक्सीडेंट वाली ट्रैवलर का रजिस्ट्रेशन नंबर एएस 02 एसी 6690 है. ड्राइवर की पहचान अब्दुल मजीद के तौर पर हुई है. ट्रैवलर, जिसमें 27 यात्री बैठ सकते थे, बुरी तरह क्षतिग्रस्त्र हो गई. टक्कर के बाद कई यात्री गाड़ी के अंदर फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए स्थानीय लोगों और पुलिसवालों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह हादसा नेशनल हाईवे 715 पर कोहोरा रेंज में हाथीकुली टी एस्टेट के पास रंगाजन में हुआ, जब यात्रियों से भरी मिनी बस ट्रक से टकरा गई.

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असम में भीषण हादसा
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