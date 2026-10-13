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दिल्ली में 30 दिनों तक तैनात रहेंगी CAPF की 221 कंपनियां, प्रदर्शनों के बीच सरकार का फैसला

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दिल्ली में 30 दिनों तक तैनात रहेंगी CAPF की 221 कंपनियां (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 13, 2026 at 11:07 PM IST

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केंद्र सरकार ने दिल्ली के मौजूदा सुरक्षा हालात और आने वाले त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए अगले 30 दिनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 221 कंपनियों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है. इस मामले से जुड़े सूत्रों ने सोमवार को ईटीवी भारत को बताया, "दिल्ली में करीब 26,000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को बनाए रखने के संबंध में आज (सोमवार को) एक समीक्षा बैठक हुई. CAPF के जवान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय प्रशासन की सहायता करेंगे."यह फैसला गृह मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक के बाद लिया गया, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था की समय-सीमा, मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के साथ मेल खाती है.

केंद्र सरकार ने दिल्ली के मौजूदा सुरक्षा हालात और आने वाले त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए अगले 30 दिनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 221 कंपनियों की तैनाती बढ़ाने का फैसला किया है. इस मामले से जुड़े सूत्रों ने सोमवार को ईटीवी भारत को बताया, "दिल्ली में करीब 26,000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को बनाए रखने के संबंध में आज (सोमवार को) एक समीक्षा बैठक हुई. CAPF के जवान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय प्रशासन की सहायता करेंगे."यह फैसला गृह मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक के बाद लिया गया, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था की समय-सीमा, मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के साथ मेल खाती है.

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