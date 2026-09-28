नेपाल में बारिश, बाढ़, तूफान और लैंडस्लाइड से 21 लोगों की मौत, 5 लापता
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Published : September 28, 2026 at 12:05 PM IST
नेपाल में एक बार फिर कुदरत का कहर बरपा है. यहां पिछले चार दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई. जबकि पांच लोग लापता हैं. अलग-अलग घटनाओं में पांच अन्य घायल हो गए. नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) के मुताबिक ज्यादातर मौतें लैंडस्लाइड की वजह से हुई. खराब मौसम ने देशभर में 247 परिवारों को सीधे तौर पर प्रभावित किया. इनके घर पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि 80 दूसरे घरों को आंशिक नुकसान हुआ.
नदियों के बढ़ते जल स्तर और भूस्खलन के मद्देनजर इमरजेंसी टीमों ने करीब 3 हजार से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया. जाजरकोट, म्याग्दी और संखुवासभा के पहाड़ी इलाकों से लोगों को इमरजेंसी हेलीकॉप्टरों के जरिए रेस्क्यू किया गया. NDRRMA के मुताबिक, नेपाल में करीब 9 हजार विदेशी पर्यटकों और ट्रेकर्स मौजूद हैं. उन्हें अपनी यात्रा रोकने और सुरक्षित जगहों पर ठहरने की सलाह दी गई है.
नेपाल में पिछले चार दिनों में 106 जगहों पर 100 MM से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की. जिसके बाद प्रभावित जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी. नेपाल में नारायणी नदी के किनारे रहने वाले सभी लोगों के लिए चेतावनी जारी की, क्योंकि नदी 9 मीटर के चेतावनी लेवल को पार कर बस्तियों में घुस गई. चितवन जाने वाले हाईवे भी बंद हैं.
नेपाल में ताजा मुसीबत भोटेकोशी बाढ़ की त्रासदी के एक महीने बाद आई है, जिसमें अब तक 1,453 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5300 लोग अब भी लापता हैं.
नेपाल में एक बार फिर कुदरत का कहर बरपा है. यहां पिछले चार दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई. जबकि पांच लोग लापता हैं. अलग-अलग घटनाओं में पांच अन्य घायल हो गए. नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) के मुताबिक ज्यादातर मौतें लैंडस्लाइड की वजह से हुई. खराब मौसम ने देशभर में 247 परिवारों को सीधे तौर पर प्रभावित किया. इनके घर पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि 80 दूसरे घरों को आंशिक नुकसान हुआ.
नदियों के बढ़ते जल स्तर और भूस्खलन के मद्देनजर इमरजेंसी टीमों ने करीब 3 हजार से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया. जाजरकोट, म्याग्दी और संखुवासभा के पहाड़ी इलाकों से लोगों को इमरजेंसी हेलीकॉप्टरों के जरिए रेस्क्यू किया गया. NDRRMA के मुताबिक, नेपाल में करीब 9 हजार विदेशी पर्यटकों और ट्रेकर्स मौजूद हैं. उन्हें अपनी यात्रा रोकने और सुरक्षित जगहों पर ठहरने की सलाह दी गई है.
नेपाल में पिछले चार दिनों में 106 जगहों पर 100 MM से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की. जिसके बाद प्रभावित जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी. नेपाल में नारायणी नदी के किनारे रहने वाले सभी लोगों के लिए चेतावनी जारी की, क्योंकि नदी 9 मीटर के चेतावनी लेवल को पार कर बस्तियों में घुस गई. चितवन जाने वाले हाईवे भी बंद हैं.
नेपाल में ताजा मुसीबत भोटेकोशी बाढ़ की त्रासदी के एक महीने बाद आई है, जिसमें अब तक 1,453 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5300 लोग अब भी लापता हैं.