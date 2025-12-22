2025 कई मायने में दुखद यादों वाला साल रहा. कहीं, भयंकर जंगल की आग और कही, शक्तिशाली भूकंपों तो कहीं विनाशकारी बाढ़. इन घटनाओं ने कई घरों को तबाह कर दिया, लाखों लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया और आपतकालीन व्यवस्थाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ा जिससे व्यवस्थाएं चरमरा गईं. जनवरी में दक्षिणी कैलिफोर्निया में तेजी से फैलती जंगल की आग ने अमेरिका के लॉस एंजिल्स में हजारों लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया. आग की लपटें हॉलीवुड बाउल के पास तक पहुंच गईं और पैसिफिक पालिसेड्स को तबाह कर दिया, जहां शहर के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग में सैकड़ों इमारतें जलकर खाक हो गईं. मार्च में म्यांमार में मांडले के पास 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए और देश भर में 17 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए. क्षतिग्रस्त सड़कों और संचार व्यवस्था में आई बाधाओं की वजह से बचाव दल को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और हजारों इमारतें ढह गईं.

नवंबर की शुरुआत में अफगानिस्तान में आए घातक भूकंप और भूस्खलन की वजह से करीब 2000 लोग मारे गए, जिससे कई गांव तबाह हो गए और कई लोग मलबे के नीचे दब गए. दुर्गम भूभाग और भूकंप के बाद के झटकों की वजह से बचाव कार्य धीमा पड़ गया.

भारत के पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने खेतों और ग्रामीण बस्तियों के बहुत बड़े भूभाग को जलमग्न कर दिया, जिससे 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए.

अक्टूबर के आखिर में आए तूफान मेलिसा ने जमैका, क्यूबा और हैती में तबाही मचाई, जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई और बहुत ज्यादा विनाश हुआ. वहीं, नवंबर में आए चक्रवात डिटवा ने श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन ला दिया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए.