ETV Bharat / Videos

2025: दुखद यादों वाला साल, प्राकृतिक आपदाओं ने पूरी दुनिया में मचाई तबाही - 2025 A YEAR OF SAD MEMORIES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 11:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

2025 कई मायने में दुखद यादों वाला साल रहा. कहीं, भयंकर जंगल की आग और कही, शक्तिशाली भूकंपों तो कहीं विनाशकारी बाढ़. इन घटनाओं ने कई घरों को तबाह कर दिया, लाखों लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया और आपतकालीन व्यवस्थाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ा जिससे व्यवस्थाएं चरमरा गईं.  जनवरी में दक्षिणी कैलिफोर्निया में तेजी से फैलती जंगल की आग ने अमेरिका के लॉस एंजिल्स में हजारों लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया. आग की लपटें हॉलीवुड बाउल के पास तक पहुंच गईं और पैसिफिक पालिसेड्स को तबाह कर दिया, जहां शहर के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग में सैकड़ों इमारतें जलकर खाक हो गईं. मार्च में म्यांमार में मांडले के पास 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए और देश भर में 17 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए. क्षतिग्रस्त सड़कों और संचार व्यवस्था में आई बाधाओं की वजह से बचाव दल को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और हजारों इमारतें ढह गईं.

नवंबर की शुरुआत में अफगानिस्तान में आए घातक भूकंप और भूस्खलन की वजह से करीब 2000 लोग मारे गए, जिससे कई गांव तबाह हो गए और कई लोग मलबे के नीचे दब गए. दुर्गम भूभाग और भूकंप के बाद के झटकों की वजह से बचाव कार्य धीमा पड़ गया.

भारत के पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने खेतों और ग्रामीण बस्तियों के बहुत बड़े भूभाग को जलमग्न कर दिया, जिससे 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए.

अक्टूबर के आखिर में आए तूफान मेलिसा ने जमैका, क्यूबा और हैती में तबाही मचाई, जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई और बहुत ज्यादा विनाश हुआ. वहीं, नवंबर में आए चक्रवात डिटवा ने श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन ला दिया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए.

2025 कई मायने में दुखद यादों वाला साल रहा. कहीं, भयंकर जंगल की आग और कही, शक्तिशाली भूकंपों तो कहीं विनाशकारी बाढ़. इन घटनाओं ने कई घरों को तबाह कर दिया, लाखों लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया और आपतकालीन व्यवस्थाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ा जिससे व्यवस्थाएं चरमरा गईं.  जनवरी में दक्षिणी कैलिफोर्निया में तेजी से फैलती जंगल की आग ने अमेरिका के लॉस एंजिल्स में हजारों लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया. आग की लपटें हॉलीवुड बाउल के पास तक पहुंच गईं और पैसिफिक पालिसेड्स को तबाह कर दिया, जहां शहर के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग में सैकड़ों इमारतें जलकर खाक हो गईं. मार्च में म्यांमार में मांडले के पास 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए और देश भर में 17 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए. क्षतिग्रस्त सड़कों और संचार व्यवस्था में आई बाधाओं की वजह से बचाव दल को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और हजारों इमारतें ढह गईं.

नवंबर की शुरुआत में अफगानिस्तान में आए घातक भूकंप और भूस्खलन की वजह से करीब 2000 लोग मारे गए, जिससे कई गांव तबाह हो गए और कई लोग मलबे के नीचे दब गए. दुर्गम भूभाग और भूकंप के बाद के झटकों की वजह से बचाव कार्य धीमा पड़ गया.

भारत के पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने खेतों और ग्रामीण बस्तियों के बहुत बड़े भूभाग को जलमग्न कर दिया, जिससे 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए.

अक्टूबर के आखिर में आए तूफान मेलिसा ने जमैका, क्यूबा और हैती में तबाही मचाई, जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई और बहुत ज्यादा विनाश हुआ. वहीं, नवंबर में आए चक्रवात डिटवा ने श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन ला दिया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए.

For All Latest Updates

TAGGED:

2025 दुखद यादों वाला साल
2025 A YEAR OF SAD MEMORIES
प्राकृतिक आपदाओं से तबाही
पलायन का दर्द
2025 A YEAR OF SAD MEMORIES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

प्राकृतिक परिवेश में कुत्तों के प्रशिक्षण की खास सुविधा

ऊटी में खुला तमिलनाडु का पहला डॉग पार्क, प्राकृतिक परिवेश में कुत्तों के प्रशिक्षण की खास सुविधा

December 22, 2025 at 10:54 PM IST
कोलकाता में बीजेपी की चेतावनी

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर उबाल: कोलकाता में बीजेपी की चेतावनी, 16 दिसंबर को 10 हजार लोग करेंगे उप उच्चायोग का घेराव

December 22, 2025 at 10:54 PM IST
मिट्टी के कुल्हड़ से लाखों का व्यवसाय

मिट्टी के कुल्हड़ से लाखों का व्यवसाय, टेराकोटा आर्टिस्ट मकर केतन साहू ने बदली कई लोगों की जिंदगी

December 22, 2025 at 9:42 PM IST
special song for 2030 Commonwealth Games

2030 अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए केरल के प्रोफेसर ने बनाया स्पेशल सॉन्ग

December 22, 2025 at 9:00 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.