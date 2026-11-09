यमन के लाल सागर में फंसे 19 भारतीय नाविक सुरक्षित निकाले गए

युद्धग्रस्त यमन के होदेइदा और सना में पिछले दो हफ़्तों से फंसे उन्नीस भारतीय नाविकों को निकाल लिया गया है. यमन में भारतीय दूतावास ने जानकारी दी कि वे सभी सुरक्षित हैं और अपने देश वापस जा रहे हैं. मिशन ने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में कहा, 'सभी नाविक सुरक्षित हैं. उनकी सेहत अच्छी है और वे भारत वापस जा रहे हैं. दूतावास हमारे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद करने के लिए सभी संबंधित लोगों को उनके कीमती सहयोग और लगातार सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद देता है.'

ये निकासी भारत के यह कहने के कुछ दिनों बाद हुई है कि यमन के तट पर एक घटना में शामिल एक यॉट पर सवार 14 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं. ये अभी साफ नहीं है कि ये 14 लोग उन 19 नाविकों में शामिल हैं जिन्हें निकाला गया है. 23 अक्टूबर को भारतीय मिशन ने कहा था कि होदेइदा के पास एक यॉट पर सवार सभी 14 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं. यमन के हूती समूह के प्रवक्ता याह्या सारी ने दावा किया था कि सऊदी सेना ने यमन के तट के पास लाल सागर में युकार आइलैंड के पास भारतीय यॉट को निशाना बनाया था. सारी ने कहा था कि यॉट में 14 भारतीय नागरिक सवार थे और हूती लड़ाके उन्हें बचा रही थी.

यह घटना सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच फिर से तनाव बढ़ने के बीच हुई. इसमें हाल के दिनों में हमलों और जवाबी हमलों की खबरें आई. हाल की हिंसा ने सिविलियन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी असर डाला है और लाल सागर और बाब अल-मंदेब स्ट्रेट जो एक मुख्य इंटरनेशनल शिपिंग रूट है में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.