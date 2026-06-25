1880 करोड़ से बदलेगी दक्षिण गोवा की तस्वीर, केंद्र ने फोर लेन प्रोजेक्ट को दी मंजूरी - FOUR LANE PROJECT FOR GOA
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Published : June 25, 2026 at 5:02 PM IST
ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना कर रहे दक्षिण गोवा के लोगों के लिए बड़ी राहत की ख़बर है. NH-66 के कुनकोलिम-बेंदोरदेम के फोर लेन प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 1800.11 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली गोवा सरकार को केंद्र के सहयोग यानी डबल इंजन सरकार मॉडल के तहत यह स्वीकृति मिली है। इस प्रोजेक्ट से दक्षिण गोवा की कनेक्टिविटी बेहतर होने और ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है. इस परियोजना के तहत 5.78 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड 6 लेन कॉरिडोर बनाया जाएगा. साथ ही, रेलवे ओवरब्रिज, बेहतर सर्विस रोड और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी. माना जा रहा है कि इससे दक्षिण गोवा के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक पर ट्रैफिक का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा.
अक्सर जाम लगने की वजह से लोगों का समय और ईंधन दोनों बर्बाद होते हैं. लोगों को उम्मीद है कि इस परियोजना के पूरा होने से न केवल उनकी यात्रा आसान होगी, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी नई रफ़्तार मिलेगी.
ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना कर रहे दक्षिण गोवा के लोगों के लिए बड़ी राहत की ख़बर है. NH-66 के कुनकोलिम-बेंदोरदेम के फोर लेन प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 1800.11 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली गोवा सरकार को केंद्र के सहयोग यानी डबल इंजन सरकार मॉडल के तहत यह स्वीकृति मिली है। इस प्रोजेक्ट से दक्षिण गोवा की कनेक्टिविटी बेहतर होने और ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है. इस परियोजना के तहत 5.78 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड 6 लेन कॉरिडोर बनाया जाएगा. साथ ही, रेलवे ओवरब्रिज, बेहतर सर्विस रोड और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी. माना जा रहा है कि इससे दक्षिण गोवा के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक पर ट्रैफिक का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा.
अक्सर जाम लगने की वजह से लोगों का समय और ईंधन दोनों बर्बाद होते हैं. लोगों को उम्मीद है कि इस परियोजना के पूरा होने से न केवल उनकी यात्रा आसान होगी, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी नई रफ़्तार मिलेगी.