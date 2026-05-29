महाराष्ट्र में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर - CONSUMING POISONOUS LIQUOR
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Published : May 29, 2026 at 8:02 PM IST
पुणे और आसपास के इलाकों में जहरीली शराब पीने से एक ही दिन में 17 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है. जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इस संबंध में राज्य आबकारी विभाग ने योगेश वानखेड़े को गिरफ्तार किया है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. शुरुआती जांच से पता चला है कि वानखेड़े ही पिंपरी-चिंचवाड़ और पुणे इलाकों में जहरीली स्पिरिट सप्लाई करता था. शक है कि इसी स्पिरिट से बनी शराब पीने से लोगों की मौत हुई. इन मौतों के बाद जब हालात गंभीर हो गए, तो योगेश वानखेड़े ने अपनी मर्ज़ी से अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया. वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं. इस मामले में दूसरे लोगों के भी शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए जांच एजेंसियां कई दिशाओं में सुराग ढूंढ रही हैं.
पुणे और आसपास के इलाकों में जहरीली शराब पीने से एक ही दिन में 17 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है. जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. इस संबंध में राज्य आबकारी विभाग ने योगेश वानखेड़े को गिरफ्तार किया है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. शुरुआती जांच से पता चला है कि वानखेड़े ही पिंपरी-चिंचवाड़ और पुणे इलाकों में जहरीली स्पिरिट सप्लाई करता था. शक है कि इसी स्पिरिट से बनी शराब पीने से लोगों की मौत हुई. इन मौतों के बाद जब हालात गंभीर हो गए, तो योगेश वानखेड़े ने अपनी मर्ज़ी से अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया. वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं. इस मामले में दूसरे लोगों के भी शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए जांच एजेंसियां कई दिशाओं में सुराग ढूंढ रही हैं.