दिल्ली के सूरजमल विहार में 161 छात्राओं को मिली साइकिल

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की ‘विद्या वाहिनी’ योजना के तहत दिल्ली के सूरजमल विहार स्थित सर्वोदय विद्यालय में कक्षा 9 की छात्राओं को 161 साइकिलें वितरित की गईं. दिल्ली की डिप्टी मेयर मोनिका पंत और विधायक ओम प्रकाश शर्मा मौजूद रहे. साइकिलें मिलने पर छात्राओं में उत्साह नजर आया. योजना का उद्देश्य छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में सुविधा उपलब्ध कराना और उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है. अतिथियों ने छात्राओं से उनकी पढ़ाई, विद्यालय आने-जाने की व्यवस्था और शिक्षा से जुड़ी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली. छात्राओं ने बताया कि साइकिल मिलने से उन्हें रोजाना स्कूल आने-जाने में सुविधा होगी और परिवहन पर निर्भरता कम होगी.