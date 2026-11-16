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देशभर में 5 साल में मौसम की मार से 16 हजार मौतें; MP ने सबसे ज्यादा 748 दिनों तक झेला संकट

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5 साल में मौसम की मार से 16 हजार मौतें (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 16, 2026 at 9:09 PM IST

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क्लाइमेट चेंज और अल-नीनो के बढ़ते प्रभाव से पूरी दुनिया परेशान है. भारत भी मौसम की मार झेल रहा है. पर्यावरण शोध संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले करीब 5 साल में मौसमी आपदाओं में देशभर में 16 हजार से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई. 42.5 लाख हेक्टेयर फसलें भी बर्बाद हो गईं. मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा 748 दिनों तक खराब मौसम का सामना किया. अपने देश में मौसम का मिजाज तेजी से बिगड़ रहा है. बाढ़, लू, भारी बारिश, बिजली और आंधी-तूफान जैसी भीषण आपदाएं अब पहले के मुकाबले ज्यादा बार आ रहीं हैं. ये पहले से काफी खतरनाक रुख भी अख्तियार कर रहीं हैं. CSE की क्लाइमेट इंडिया 2026 : एन असेसमेंट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में करीब-करीब हर दिन कोई न कोई मौसमी आपदा आ रही है. लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है.

क्लाइमेट चेंज और अल-नीनो के बढ़ते प्रभाव से पूरी दुनिया परेशान है. भारत भी मौसम की मार झेल रहा है. पर्यावरण शोध संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले करीब 5 साल में मौसमी आपदाओं में देशभर में 16 हजार से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई. 42.5 लाख हेक्टेयर फसलें भी बर्बाद हो गईं. मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा 748 दिनों तक खराब मौसम का सामना किया. अपने देश में मौसम का मिजाज तेजी से बिगड़ रहा है. बाढ़, लू, भारी बारिश, बिजली और आंधी-तूफान जैसी भीषण आपदाएं अब पहले के मुकाबले ज्यादा बार आ रहीं हैं. ये पहले से काफी खतरनाक रुख भी अख्तियार कर रहीं हैं. CSE की क्लाइमेट इंडिया 2026 : एन असेसमेंट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में करीब-करीब हर दिन कोई न कोई मौसमी आपदा आ रही है. लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है.

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