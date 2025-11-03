ETV Bharat / Videos

फलोदी सड़क हादसा: मृतकों के परिजनों को मिलेगी 10-10 लाख की आर्थिक मदद

Published : November 3, 2025 at 8:25 PM IST

राजस्थान के फलोदी में हुए हादसे के पीड़ित परिवारों के लिए राज्य सरकार ने मदद का एलान किया है. मुआवजे के एलान के साथ ही अस्पताल मोर्चरी के बाहर धरना समाप्त हो गया. वहीं, सरकार ने हादसे की जांच की घोषणा की है. ये हादसा फलोदी जिले के मतोड़ा में भारतमाला एक्सप्रेस वे पर हुआ.. जहां तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर ने एक खड़े ट्रक को टक्कर मार दी.. हादसे में टेंपो ट्रैवलर चकनाचूर हो गई. उसमें सवार लोग सीटों में फंसकर रह गए. एक्सीडेंट में पंद्रह लोगों की मौत हो गई.. जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों में 10 महिलाएं शामिल हैं. ट्रेंपो ट्रेवलर में सवार लोग जोधपुर से सूरसागर इलाके के एक परिवार के थे. पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और पीड़ितों के लिए मुआवजे का एलान किया है.  

PHALODI ROAD ACCIDENT
फलोदी सड़क हादसा
फलोदी हादसे में मुआवजा
COMPENSATION FOR PHALODI ACCIDENT
PHALODI ROAD ACCIDENT

ETV Bharat Hindi Team

