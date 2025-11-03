राजस्थान के फलोदी में हुए हादसे के पीड़ित परिवारों के लिए राज्य सरकार ने मदद का एलान किया है. मुआवजे के एलान के साथ ही अस्पताल मोर्चरी के बाहर धरना समाप्त हो गया. वहीं, सरकार ने हादसे की जांच की घोषणा की है. ये हादसा फलोदी जिले के मतोड़ा में भारतमाला एक्सप्रेस वे पर हुआ.. जहां तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर ने एक खड़े ट्रक को टक्कर मार दी.. हादसे में टेंपो ट्रैवलर चकनाचूर हो गई. उसमें सवार लोग सीटों में फंसकर रह गए. एक्सीडेंट में पंद्रह लोगों की मौत हो गई.. जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों में 10 महिलाएं शामिल हैं. ट्रेंपो ट्रेवलर में सवार लोग जोधपुर से सूरसागर इलाके के एक परिवार के थे. पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और पीड़ितों के लिए मुआवजे का एलान किया है.