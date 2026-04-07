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नागपुर में RSS हेडक्वार्टर से 4 किलोमीटर दूर मिला विस्फोटक, जांच जारी - EXPLOSIVES NEAR RSS HEADQUARTER

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नागपुर में मिला विस्फोटक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 7, 2026 at 6:56 PM IST

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महाराष्ट्र के नागपुर में RSS हेडक्वार्टर से करीब 4 किलोमीटर दूर विस्फोटकों का जरीखा मिला है, जिममें जिलेटिन की 15 छड़ें, 50 डिटोनेर और 8 कनेक्टर शामिल हैं. ये विस्फोटक प्रोफेसर उज्ज्वल अंबादास लांजेवार के घर के पास एक बैग में मिले. प्रोफेसर लांजेवार सीए रोड पर दोसर भवन स्क्वायर के पास रहते हैं, जहां से RSS का मुख्यालय करीब है.  

चौंकाने वाली बात यह है कि यह बैग पिछले कुछ दिनों से उज्ज्वल लांजेवार के घर के ठीक बगल में पड़ा था. घर से बाहर निकलने और बैग पर शक होने के बाद ही उज्ज्वल लांजेवार ने नागपुर पुलिस को बताया.

विस्फोटकों की जानकारी मिलते ही गणेश पेठ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया.. सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस ने एहतियातन आस-पास की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है, साथ ही पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है. 

महाराष्ट्र के नागपुर में RSS हेडक्वार्टर से करीब 4 किलोमीटर दूर विस्फोटकों का जरीखा मिला है, जिममें जिलेटिन की 15 छड़ें, 50 डिटोनेर और 8 कनेक्टर शामिल हैं. ये विस्फोटक प्रोफेसर उज्ज्वल अंबादास लांजेवार के घर के पास एक बैग में मिले. प्रोफेसर लांजेवार सीए रोड पर दोसर भवन स्क्वायर के पास रहते हैं, जहां से RSS का मुख्यालय करीब है.  

चौंकाने वाली बात यह है कि यह बैग पिछले कुछ दिनों से उज्ज्वल लांजेवार के घर के ठीक बगल में पड़ा था. घर से बाहर निकलने और बैग पर शक होने के बाद ही उज्ज्वल लांजेवार ने नागपुर पुलिस को बताया.

विस्फोटकों की जानकारी मिलते ही गणेश पेठ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया.. सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस ने एहतियातन आस-पास की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है, साथ ही पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है. 

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