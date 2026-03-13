ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का 14वां दिन, इराकी जलक्षेत्र में अमेरिकी तेल टैंकर पर ईरान का हमला - 14TH DAY OF ATTACK ON IRAN
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Published : March 13, 2026 at 11:10 PM IST
ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के 14वें दिन मध्य एशिया में कई जगहों से खौफनाक तस्वीरें सामने आई. ईरान ने इराकी जलक्षेत्र में अमेरिकी मालिकाना वाले तेल टैंकर हमला हमला किया. अमेरिकी तेल टैंक पर आत्मघाती नाव से हमला किया गया. हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि टैंकर पर सवार 27 लोगों को बचा लिया गया. उधर, इराक में ही अमेरिकी सेना के केसी-135 ईंधन भरने वाले विमान के क्रैश होने से उसमें सवार छह में से चार क्रू मेंबर्स की मौत हो गई. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शामिल अमेरिकी केसी-135 ईंधन भरने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. दरअसल, घटना में दो विमान शामिल थे, जिनमें एक को सुरक्षित लैंड करा लिया गया. इस हादसे की जांच जारी है.
ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के 14वें दिन मध्य एशिया में कई जगहों से खौफनाक तस्वीरें सामने आई. ईरान ने इराकी जलक्षेत्र में अमेरिकी मालिकाना वाले तेल टैंकर हमला हमला किया. अमेरिकी तेल टैंक पर आत्मघाती नाव से हमला किया गया. हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि टैंकर पर सवार 27 लोगों को बचा लिया गया. उधर, इराक में ही अमेरिकी सेना के केसी-135 ईंधन भरने वाले विमान के क्रैश होने से उसमें सवार छह में से चार क्रू मेंबर्स की मौत हो गई. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शामिल अमेरिकी केसी-135 ईंधन भरने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. दरअसल, घटना में दो विमान शामिल थे, जिनमें एक को सुरक्षित लैंड करा लिया गया. इस हादसे की जांच जारी है.