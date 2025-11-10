ETV Bharat / Videos

श्रीलंकाई नौसेना ने समुद्री सीमा पार करने के आरोप में 14 तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार किया - 14 TN FISHERMEN ARRESTED

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 10, 2025 at 10:25 PM IST

तमिलनाडु के 14 मछुआरों को श्रीलंका की नेवी ने गिरफ्तार कर लिया. और इनकी मोटरबोट को जब्त कर लिया. इनकी मोटरबोट खराब होने के बाद श्रीलंका की तरफ चली गई थी....ये सभी मयिलादुथुराई जिले के रहने वाले हैं. तीन नवंबर को बंदरगाह से मछली पकड़ने के लिए समुंद्र में निकले. 4 नवंबर को गहरे समुंद्र में नाव खराब हो गई. वे नाव की मरम्मत के लिए पास के एक गाँव में रुके. नाव को सही करने के बाद यहां से रवाना हो गए. लेकिन इनकी नाव शनिवार को एक बार फिर बीच समुंद्र में खराब हो गई. जिसके बाद हवा और तेज बहाव में श्रीलंकाई जलक्षेत्र में चली गई. जहां श्रीलंका की नेवी ने पकड़ लिया. इन मछुआरों की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही इनके वानागिरी गांव पहुंची. लोग शोक में डूब गए.परिजनों में चीख पुकार मच गई. गांव के लोगों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से 14 मछुआरों को वापस लाने की गुहार लगाई है.

TAGGED:

14 FISHERMEN ARRESTED
14 TN FISHERMEN ARRESTED
14 तमिलनाडु मछुआरे गिरफ्तार
श्रीलंकाई नौसेना ने किया गिरफ्तार
14 TN FISHERMEN ARRESTED

ETV Bharat Hindi Team

