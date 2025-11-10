श्रीलंकाई नौसेना ने समुद्री सीमा पार करने के आरोप में 14 तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार किया - 14 TN FISHERMEN ARRESTED
Published : November 10, 2025 at 10:25 PM IST
तमिलनाडु के 14 मछुआरों को श्रीलंका की नेवी ने गिरफ्तार कर लिया. और इनकी मोटरबोट को जब्त कर लिया. इनकी मोटरबोट खराब होने के बाद श्रीलंका की तरफ चली गई थी....ये सभी मयिलादुथुराई जिले के रहने वाले हैं. तीन नवंबर को बंदरगाह से मछली पकड़ने के लिए समुंद्र में निकले. 4 नवंबर को गहरे समुंद्र में नाव खराब हो गई. वे नाव की मरम्मत के लिए पास के एक गाँव में रुके. नाव को सही करने के बाद यहां से रवाना हो गए. लेकिन इनकी नाव शनिवार को एक बार फिर बीच समुंद्र में खराब हो गई. जिसके बाद हवा और तेज बहाव में श्रीलंकाई जलक्षेत्र में चली गई. जहां श्रीलंका की नेवी ने पकड़ लिया. इन मछुआरों की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही इनके वानागिरी गांव पहुंची. लोग शोक में डूब गए.परिजनों में चीख पुकार मच गई. गांव के लोगों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से 14 मछुआरों को वापस लाने की गुहार लगाई है.
