मोदी सरकार के 12 साल, छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE - 12 YEARS OF MODI GOVERNMENT
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 13, 2026 at 12:01 PM IST|
Updated : June 13, 2026 at 12:47 PM IST
रायपुर: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. रायपुर के इंटरनेशनल बेबी होटल में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं. मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और सीएम साय मीडिया से संवाद कर रहे हैं. इससे पहले आज सुबह गिरिराज सिंह और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के पद्मश्री सूफी कलाकार भारती बंधु से मुलाकात की और उन्हें शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया. उनके घर में जाकर उन्होंने पद्मश्री के गाए हुए गीत और उनके नातिन के द्वारा गाए हुए गीत को सुनकर खुशी जाहिर की. भारती बंधु के घर केंद्रीय कपड़ा मंत्री लगभग 20 मिनट रुके थे.
रायपुर: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. रायपुर के इंटरनेशनल बेबी होटल में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं. मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह और सीएम साय मीडिया से संवाद कर रहे हैं. इससे पहले आज सुबह गिरिराज सिंह और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के पद्मश्री सूफी कलाकार भारती बंधु से मुलाकात की और उन्हें शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया. उनके घर में जाकर उन्होंने पद्मश्री के गाए हुए गीत और उनके नातिन के द्वारा गाए हुए गीत को सुनकर खुशी जाहिर की. भारती बंधु के घर केंद्रीय कपड़ा मंत्री लगभग 20 मिनट रुके थे.