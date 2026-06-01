पंजाब के अमृतसर के मजीठा पुलिस थाना परिसर में हुए विवाद और प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार करने के लिए 12 टीमें गठित की गई हैं. इन टीमों ने मजीठिया की तलाश में उनके आवास के अलावा अमृतसर व चंडीगढ़ में छापेमारी की. इस सिलसिले में पुलिस की ओर से एफआईआर नंबर 91 में दर्ज की गई है. मजीठिया पर पुलिस स्टेशन में घुसकर आरोपियों को जबरदस्ती छुड़ाने का आरोप है. इसके साथ ही शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम मजीठिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं. जानकारी के अनुसार रविवार को शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समर्थक मजीठा पुलिस थाने पहुंचे. इस दौरान पुलिस स्टेशन के बाहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया और स्थिति तेजी से बिगड़ गई. आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस हिरासत में मौजूद एक व्यक्ति को जबरन छुड़ा लिया. घटना के बाद पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई और पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई.