ETV Bharat / Videos

अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार करने में 12 टीमें लगीं, आरोपी को थाने से छुड़ा ले जाने का आरोप - MAJITHA POLICE STATION ATTACK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मजीठिया को गिरफ्तार करने में 12 टीमें लगीं (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 1, 2026 at 10:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पंजाब के अमृतसर के मजीठा पुलिस थाना परिसर में हुए विवाद और प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार करने के लिए 12 टीमें गठित की गई हैं. इन टीमों ने मजीठिया की तलाश में उनके आवास के अलावा अमृतसर व चंडीगढ़ में छापेमारी की. इस सिलसिले में पुलिस की ओर से एफआईआर नंबर 91 में दर्ज की गई है. मजीठिया पर पुलिस स्टेशन में घुसकर आरोपियों को जबरदस्ती छुड़ाने का आरोप है. इसके साथ ही शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम मजीठिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं. जानकारी के अनुसार रविवार को शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समर्थक मजीठा पुलिस थाने पहुंचे. इस दौरान पुलिस स्टेशन के बाहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया और स्थिति तेजी से बिगड़ गई. आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस हिरासत में मौजूद एक व्यक्ति को जबरन छुड़ा लिया. घटना के बाद पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई और पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई.

पंजाब के अमृतसर के मजीठा पुलिस थाना परिसर में हुए विवाद और प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार करने के लिए 12 टीमें गठित की गई हैं. इन टीमों ने मजीठिया की तलाश में उनके आवास के अलावा अमृतसर व चंडीगढ़ में छापेमारी की. इस सिलसिले में पुलिस की ओर से एफआईआर नंबर 91 में दर्ज की गई है. मजीठिया पर पुलिस स्टेशन में घुसकर आरोपियों को जबरदस्ती छुड़ाने का आरोप है. इसके साथ ही शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम मजीठिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं. जानकारी के अनुसार रविवार को शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समर्थक मजीठा पुलिस थाने पहुंचे. इस दौरान पुलिस स्टेशन के बाहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया और स्थिति तेजी से बिगड़ गई. आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस हिरासत में मौजूद एक व्यक्ति को जबरन छुड़ा लिया. घटना के बाद पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई और पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी गई.

For All Latest Updates

TAGGED:

MAJITHA POLICE STATION ATTACK
BIKRAM SINGH MAJITHIA
AMRITSAR MAJITHA POLICE
PUNJAB POLICE SEARCH OPERATIONS
MAJITHA POLICE STATION ATTACK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

पानी की परेशानी

पानी के लिए तरसते ओडिशा के अंगुल जिले के ग्रामीण, जंगल की जलधारा पर निर्भर

June 1, 2026 at 10:22 PM IST
किस मुख्यमंत्री के पास सबसे कम संपत्ति?

देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन? किस मुख्यमंत्री के पास सबसे कम संपत्ति?

June 1, 2026 at 9:03 PM IST
Rajkumar Sharma praises Virat Kohli IPL final innings

विराट की फाइनल पारी पर फिदा हुए बचपन के कोच, बोले- सिर्फ पावर नहीं, तकनीक और धैर्य भी जरूरी

June 1, 2026 at 8:30 PM IST
Nepal PM Balen Shah controversial statement on India

नेपाल PM बालेन शाह का दावा- ‘भारत ही नहीं, नेपाल ने भी कब्जाई भारतीय जमीन’, बयान पर मचा सियासी बवाल

June 1, 2026 at 8:30 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.