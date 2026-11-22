राजस्थान में दो अलग-अलग हादसों में 12 लोगों की मौत हो गई है. कोटा में नेशनल हाईवे 52 पर बीती रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. खाटू श्याम जी के दर्शन कर महाराष्ट्र लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक क्रूजर गाड़ी सड़क पर खड़े ट्रक में जा घुसी. इस भीषण हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि क्रूजर के परखच्चे उड़ गए और ज्यादातर श्रद्धालुओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस भिड़ंत में ट्रक चालक भी घायल हुआ है. टक्कर के बाद क्रूजर चालक और कई यात्री बुरी तरह से क्षतिग्रस्त वाहन में फंस गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

राजस्थान में दूसरा बड़ा हादसा फलोदी में NH-125 पर हुआ. यहां बाबा रामदेव के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरे टेंपो ट्रैवलर और सामने से आ रही एक कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस दर्दनाक दुर्घटना में गुजरात के एक ही परिवार के तीन लोगों की जान चली गई, जबकि 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों में 7 एक ही परिवार के हैं. टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों गाड़ियों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई. हादसे की सूचना मिलते ही देचू थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद एंबुलेंस के जरिए जोधपुर रेफर किया गया. सभी श्रद्धालु गुजरात के बनासकांठा से रामदेवरा दर्शन के लिए गए थे. दर्शन करने के बाद जब वे वापस अपने घर गुजरात लौट रहे थे, तभी शाम के समय मंडला कला के पास ये हादसा हो गया.