Zomato में आएगा नया 'मेहमान मोड' फीचर, Linkedin पर एक यूज़र ने दिया आइडिया
Zomato जल्द Mehmaan Mode लाएगा जिसमें मेहमान बिना कीमत देखे डिश चुन सकेंगे और होस्ट बाद में आसानी से पेमेंट कर सकेगा.
Published : October 29, 2026 at 8:56 PM IST
हैदराबाद: Zomato जल्द ही एक नया फीचर लेकर आने वाला है, जिसका नाम मेहमान मोड होगा. यह फीचर ग्रुप ऑर्डर को आसान और आरामदायक बनाने में मदद करेगा. कई बार ऐसा होता है कि परिवार या दोस्त के साथ खाना मंगवाते वक्त फोन पास किया जाता है. मेहमान कीमत देखकर झिझकते हैं या सस्ता ऑप्शन चुन लेते हैं. ऐसे में जोमैटो के नए मेहमान मोड में मेन्यू पर कीमत नहीं दिखेंगी. मेहमान सिर्फ डिश चुन सकेंगे और बाद में होस्ट फोन वापस लेकर पेमेंट कर देगा.
लिंक्डन से मिला आइडिया
इस फीचर का आइडियो जोमैटो के मालिक को लिंक्डइन पर एक यूज़र्स ने दिया है. लिंक्डइन पर आयुस्मान अग्रवाल नाम के एक यूज़र ने जोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल को टैग करके लिखा कि त्योहारों के मौसम में ऐसा मोड बहुत काम आ सकता है. होस्ट अपने जोमैटो अकाउंट में मेहमान मोड ऑन करके फोन पास करें और मेहमान बिना किसी झिझक के खाना चुन सकें.
आयुस्मान के इस सुझाव पर दीपिंदर गोयल ने भी जवाब दिया और लिखा, इस सुझाव के लिए धन्यवाद और यह फीचर इसी हफ्ते लॉन्च कर दिया जाएगा. हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि यह फीचर कैसे काम करेगा, इसे कैसे ऑन करेंगे या शुरुआत इत्यादि. जोमैटो फाउंडर ने इस नए फीचर का ऐलान तो कर दिया है और दिवाली आने वाली है. ऐसे में उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही इस नए फीचर की डिटेल्स शेयर करेगी.
Mehmaan Mode कैसे काम करेगा
जब होस्ट मेहमान मोड ऑन करेगा तो उसमें दिखने वाले किसी भी खाने की कीमत नहीं दिखाई देगी. उसके बाद होस्ट अपना फोन मेहमानों, दोस्तों या परिवार के सदस्यों को दे सकता है. वो अपना खाना बिना किसी हिचकिचाहट के चुन सकेंगे. चुनने के बाद होस्ट डिवाइस वापस लेकर बिन देख पाएगा और पेमेंट करके खाना ऑर्डर कर देगा.
यह फीचर त्यौहारों या पार्टी के दौरान काफी अच्छा साबित हो सकता है. अब देखना होगा कि जोमैटो इस नए फीचर को कब लॉन्च करता है और क्या वो अपने इस मेहमान मोड के साथ होस्ट को कुछ खास ऑफर्स का भी ऑप्शन देता है या नहीं.