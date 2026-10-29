ETV Bharat / technology

Zomato में आएगा नया 'मेहमान मोड' फीचर, Linkedin पर एक यूज़र ने दिया आइडिया

ज़ोमैटो में इस हफ्ते आएगा खाने की कीमत को छुपाने वाला फीचर ( Getty Images )

हैदराबाद: Zomato जल्द ही एक नया फीचर लेकर आने वाला है, जिसका नाम मेहमान मोड होगा. यह फीचर ग्रुप ऑर्डर को आसान और आरामदायक बनाने में मदद करेगा. कई बार ऐसा होता है कि परिवार या दोस्त के साथ खाना मंगवाते वक्त फोन पास किया जाता है. मेहमान कीमत देखकर झिझकते हैं या सस्ता ऑप्शन चुन लेते हैं. ऐसे में जोमैटो के नए मेहमान मोड में मेन्यू पर कीमत नहीं दिखेंगी. मेहमान सिर्फ डिश चुन सकेंगे और बाद में होस्ट फोन वापस लेकर पेमेंट कर देगा.

लिंक्डन से मिला आइडिया