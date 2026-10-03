Explainer: Zoho ने लॉन्च किया Arattai for Business, कारोबारियों के लिए इस ऐप और प्लेटफॉर्म में क्या अंतर है?
Zoho ने Arattai फॉर बिज़नेस ऐप के साथ बिज़नेस प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, जो कंपनियों को ग्राहकों और कर्मचारियों से जोड़ेगा.
Published : October 3, 2026 at 4:30 PM IST
हैदराबाद: Zoho ने अपने मैसेजिंग ऐप अरट्टई (Arattai) का बिज़नेस वर्ज़न लॉन्च कर दिया है. इसका नाम अरट्टई फॉर बिज़नेस (Arattai for Business) है. कंपनी के चीफ साइंटिस्ट श्रीधर वेम्बू ने 2 अक्टूबर को एक्स पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने लिखा कि ऐप अब लाइव है और इससे कारोबारी अपने ग्राहकों से बात कर सकते हैं.
जोहो के मुताबिक, यह नया ऐप कंपनियों को ग्राहकों के साथ-साथ अपने कर्मचारियों से भी बातचीत करने में मदद करेगा. इस ऐप के साथ कंपनी ने एक और चीज़ शुरू कर दी है और उसका नाम अरट्टई बिज़नेस प्लेटफॉर्म (Arattai Business Platform) है. इन दोनों यानी बिजनेस ऐप और बिजनेस प्लेटफॉर्म के काम अलग-अलग हैं. आइए हम पहले इन दोनों के कामों को आसान भाषा में समझते हैं.
The Arattai-for-Business app is live. This app allows businesses to communicate with customers.— Sridhar Vembu (@svembu) October 2, 2026
Along with it, we are also launching the Arattai Business Platform to integrate your business software and automation systems with Arattai. The Arattai Business Platform is free for…
क्या है अरट्टई फॉर बिज़नेस ऐप?
यह एक फ्री ऐप है. इस ऐप को उन कारोबारियों के लिए बनाया गया है, जो बिना किसी झंझट के अपनी प्रोफेशनल पहचान बनाना चाहते हैं. इस ऐप में कारोबारी अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं. वो अपने ग्राहकों की चैट को लेबल लगाकर अलग-अलग रख सकता है. इससे बिजनेसमैन आसानी से ढूंढ पाएंगे कि कौनसी बात किस ग्राहक ने कही है. इसके अलावा जो सवाल ग्राहक बार-बार पूछते हैं, उनके लिए क्विक रिप्लाई सेट किए जा सकते हैं और अगर आप दुकान पर नहीं है, तो ऑटोमेटेड मैसेज आपकी तरफ से ग्राहक को रिप्लाई कर देंगे.
इसके लिए न बड़ी टीम की जरूरत है नाही किसी टेक्निकल सेटअप की. इसके लिए आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना होगा और बस आप काम शुरू कर सकते हैं. कंपनी के मुताबिक, यह छोटे दुकानदारों, फ्रीलांसर्स, लोकल रिटेलर्स और अकेले कारोबार चलाने वालों के लिए सबसे सही है. यह ऐप उन कारोबारियों के लिए बनाया गया है, जो अपने ग्राहकों की बातचीत खुद या छोटी टीम की मदद से संभालते हैं.
अरट्टई बिज़नेस प्लेटफॉर्म किसके लिए है
यह ऐप से बिल्कुल अलग प्रोडक्ट है. यह एपीआई (API) पर बेस्ड सर्विस है यानी इसे कंपनी अपने मौजूदा सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन सिस्टम से जोड़कर इस्तेमाल करती है. इस प्लेटफॉर्म को उनके लिए कारोबारियों के लिए बनाया गया है, जिन्हें या जिनकी कंपनी को बड़े पैमाने पर मैसेज भेजने पड़ते हैं. इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अरट्टई पर कुछ बनाने वाले डेवलपर, आगे बढ़ती हुई कंपनी या हजारों कस्टमर्स से बात करने वाली कंपनी भी कर सकती है. यह टेक्निकल तौर पर आरईएसटी (REST) एपीआई है और इसमें लॉग-इन ओऑथ 2.0 (OAuth 2.0) से होता है.
इस प्लेटफॉर्म पर चार तरह के मैसेज भेजे जा सकते हैं. तीन मैसेज कारोबार की तरफ से शुरू होते हैं.
- पहला - प्रमोशनल यानी ऑफर और विज्ञापन वाले मैसेज
- दूसरा - ट्रांजैक्शनल यानी ऑर्डर या पेमेंट जैसी जानकारी वाले मैसेज
- तीसरा - ऑथेंटिकेशन यानी लॉग-इन या वेरिफिकेशन वाले मैसेज
- चौथा - कैटेगिरी कन्वर्सेशनल यानी जिसमें बातचीत ग्राहक की तरफ से शुरू होती है
हर मैसेज के लिए अलग एपीआई है और उसकी अपनी शर्तें हैं. ज़ोहो ने ओऑथ का पूरा तरीका, स्कोप और हर एंडपॉइंट की जानकारी अपने डॉक्यूमेंटेशन में दी है, ताकि डेवलपर इसे असली इस्तेमाल में लगा सकें.
ऐसे में बिजनेस ऐप और बिजनेस प्लेटफॉर्म दोनों के अंतर को आसान शब्दों में समझें तो ऐप में सबकुछ अपने हाथ में होता है और उसके लिओए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती, लेकिन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए एपीआई की समझ होनी जरूरी है.
किसे फ्री मिलेगा और ऐप कितना सुरक्षित है
वेम्बू के मुताबिक, अरट्टई बिज़नेस प्लेटफॉर्म सरकारी और जन-सेवाओं के लिए मुफ्त है. उन्होंने रेलवे का नाम लिया और कहा कि ऐसे इंटीग्रेशन पर अभी काम चल रहा है. हेल्थकेयर और एजुकेशनल संस्थान को हर महीने 10 लाख फ्री मैसेज की छूट मिलेगी. इसके अलावा बाकी कारोबारों के लिए कीमत को लेकर ज़ोहो ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है.
अब इनकी सुरक्षा की बात करें तो कंपनी का कहना है कि अरट्टई फ्री है और इसका इस्तेमाल करना आसान है और आपकी बातचीत को निजी रखा जाता है. डायरेक्ट चैट और कॉल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं, यानी बीच में कोई तीसरा उन्हें नहीं पढ़ सकता. ज़ोहो का कहना है कि उसे कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन ऐप बनाने के मामले में दस साल से ज्यादा का अनुभव है.
कंपनी ने बताया है कि एक अकाउंट को अधिकतम पांच डिवाइस पर चलाया जा सकता है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो या डेस्क्टॉप. मैसेज, कॉन्टैक्ट और सेटिंग्स सभी डिवाइस पर सिंक रहते हैं. इसका मतलब है कि सामने वाले चाहे किसी भी डिवाइस पर हो, चैट एक जैसी चलती है.