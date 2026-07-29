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Arattai पर अब आधार से होगी पहचान की पुष्टि, फिर मिलेगा परमानेंट ग्रीन बैज

Zoho के मैसेजिंग ऐप Arattai ने आधार-आधारित वैकल्पिक पहचान वेरिफिकेशन फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूज़र्स को परमानेंट ग्रीन बैज और स्पैम से सुरक्षा मिलेगी.

Arattai has also added new privacy features such as end-to-end encryption, cloud backup, and phone number masking, alongside Aadhaar verification.
Arattai ने आधार वेरिफिकेशन के साथ एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, क्लाउड बैकअप और फोन नंबर छिपाने जैसे नए प्राइवेसी फीचर्स भी जोड़े हैं. (Image Credit: ANI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 3:52 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: Zoho Corporation के मैसेजिंग और VoIP कॉलिंग ऐप Arattai ने बीते बुधवार को एक नया आधार-आधारित पहचान सत्यापन (Identity Verification) फीचर लॉन्च किया है. इसका मकसद प्लेटफॉर्म पर होने वाली पहचान की धोखाधड़ी और फर्जी अकाउंट्स के जरिए इंपर्सोनेशन को रोकना है. यह फीचर पूरी तरह से वैकल्पिक है और यूज़र्स की मर्जी पर निर्भर करता है.

यूज़र्स प्रोफाइल सेटिंग्स में जाकर 'Get Verified' ऑप्शन चुन सकते हैं और आधार ऐप के जरिए अपनी पहचान वेरिफाई कर सकते हैं. वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद अकाउंट को एक परमानेंट ग्रीन बैज मिलेगा, जिससे दूसरे यूज़र्स असली और भरोसेमंद प्रोफाइल्स को आसानी से पहचान पाएंगे.

इसके अलावा यूज़र्स यह भी तय कर सकेंगे कि उन्हें सिर्फ वेरिफाइड प्रोफाइल्स से ही मैसेज मिले और बाकी किसी से नहीं. इससे यूज़र्स के पास आने वाले स्पैम मैसेज पर लगाम लगाई जा सकेगी. कंपनी के मुताबिक, यह फीचर Android, iOS, Windows और Mac, सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है.

Arattai के ग्लोबल प्रोडक्ट हेड जेरी जॉन ने कहा कि आधार वेरिफिकेशन लेयर जोड़ने का मकसद यह है कि यूज़र्स के एक्सपीरियंस में कोई बाधा डाले बिना एक ऐसा भरोसेमंद माहौल तैयार करें कि यूज़र्स अपनी शर्तों पर पीयर-टू-पीयर बातचीत को वेरिफाई कर सकें. कंपनी ने बिल्कुल क्लियर किया है कि यह प्रोसेस पूरी तरह वॉलंटरी है और Arattai किसी भी यूज़र का आधार डेटा स्टोर नहीं करता.

पुराना बैज सिस्टम और नए प्राइवेसी फीचर्स

Arattai में पहले से ही एक वेरिफिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन यह नया फीचर अब उस वेरिफिकेशन सिस्टम को पहले से मजबूत बना देगा. पहले Arattai में स्टैंडर्ड वेरिफाइड प्रोफाइल्स को ब्लू बैज और सरकारी अकाउंट्स को ग्रे बैज दिया जाता है, ताकि सरकारी संस्थाओं और अधिकारियों की नकल रोकी जा सके.

साल 2021 में Arattai का एक सॉफ्ट लॉन्च हुआ था. इसे पूरी तरह से भारत में ही बनाया दया है और कंपनी ने इसे एक प्राइवेसी-फोकस्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश किया है, जो डेटा ट्रैकिंग, टारगेटेड एडवरटाइजिंग या सर्विलांस पर निर्भर नहीं है. यह ऐप हिंदी, गुजराती, ओडिया और तमिल समेत 10 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है.

आधार वेरिफिकेशन के साथ-साथ कंपनी ने कई और प्राइवेसी और सिक्योरिटी फीचर्स भी रोलआउट किए हैं. इनमें पर्सनल चैट्स और ब्रॉडकास्ट्स के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, Google Drive और iCloud के लिए एन्क्रिप्टेड क्लाउड चैट बैकअप, और पब्लिक ग्रुप्स में यूज़र्स का फोन नंबर छिपाने वाला 'Hide Phone Number' फीचर शामिल है.

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