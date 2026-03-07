ETV Bharat / technology

Women's Day का गिफ्ट! बेबी पिंक कलर में लॉन्च हुआ Zelo Knight+ Rani Edition इलेक्ट्रिक स्कूटर

महिला दिवस पर Zelo ने Knight+ Rani Edition इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जो लिमिटेड एडिशन है. ( Image Credit: Zelo Electric )

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी Zelo Electric ने इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर अपना नया और लिमिटेड एडिशन इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जिसका नाम Knight+ Rani Edition है. इस खास एडिशन को महिलाओं को समर्पित करते हुए पेश किया गया है. कंपनी ने इसे खास बेबी पिंक रंग में लॉन्च किया है, जो इसे अलग और आकर्षक बनाता है. आपको बता दें कि पूरे भारत में इस स्कूटर की सिर्फ 999 यूनिट्स ही बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी. Zelo Knight+ Rani Edition का डिज़ाइन काफी यूनिक और आकर्षित करने वाला बनाया गया है. इसें पेस्टल पिंक बॉडी के साथ व्हाइट पैनल और डिटेलिंग दी गई है, जो इसे स्टाइलिश लुक देती है. हालांकि, डिजाइन के अलावा इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स पहले से मौजूद Knight+ मॉडल जैसे ही रखे गए हैं. इस स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत 69,990 रुपये रखी गई है. विमूेंस-डे स्पेशल इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर कोई ग्राहक इस स्कूटर को खरीदना चाहता है, तो इसकी बुकिंग कंपनी के ऑथोराइज़्ड डीलर नेटवर्क के जरिए शुरू हो चुकी है. इसका मतलब है कि इच्छुक लोग नजदीकी डीलरशिप पर जाकर इसे बुक कर सकते हैं. कंपनी के को-फाउंडर आदित्य बहेती ने लॉन्च के दौरान कहा कि उनकी कंपनी हमेशा से मानती है कि लोगों को आज़ादी से कहीं भी आने-जाने की सुविधा मिलना बहुत मायने रखता है. उन्होंने कहा कि रानी एडिशन उन महिलाओं को समर्पित है, जो हर दिन इस देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं.