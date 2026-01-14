ETV Bharat / technology

2026 Zelio Logix कार्गो ई-स्कूटर फेसलिफ्ट हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत

Zelio Logix कार्गो ई-स्कूटर लॉन्च ( फोटो - Zelio E-Mobility )

हैदराबाद: भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया निर्माता Zelio E-Mobility ने अपने Zelio Logix कार्गो ई-स्कूटर का 2026 फेसलिफ्ट वेरिएंट बाजार में उतार दिया है. इस स्कूटर को गिग वर्कर्स, डिलीवरी पार्टनर्स और छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है. स्कूटर का यह नया लॉजिक्स वेरिएंट बेहतर स्टाइल, परफॉर्मेंस और राइडर-ओरिएंटेड युटिलिटी के साथ अंतिम-मील लॉजिस्टिक्स के लिए इंजीनियर किया गया है. Zelio Logix को कंपनी ने 56,551 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है. 2026 Zelio Logix का डिजाइन

2026 Zelio Logix ने अपनी रोड प्रजेंस को बढ़ाने के उद्देश्य से एक फ्रेश फ्रंट डिज़ाइन पेश किया है. यह कलर विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ आता है, जिसमें ग्रे, व्हाइट, ग्रीन, ग्रीन ब्लैक, और रेड ब्लैक कलर शामिल हैं. इलेक्ट्रिक स्कूटर को गहन लॉजिस्टिक्स यूज के लिए बनाया गया है, और नया Logix 150 किलोग्राम की प्रभावशाली लोडिंग क्षमता प्रदान करता है. स्कूटर में टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और स्प्रिंग-लोडेड रियर सस्पेंशन के माध्यम से राइडर्स को एक आरामदायक सवारी मिलती है. इस स्कूटर 90/90–12 सेक्शन का फ्रंट टायर और 90/100–10 सेक्शन का रियर टायर इस्तेमाल किया गया है.