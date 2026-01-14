2026 Zelio Logix कार्गो ई-स्कूटर फेसलिफ्ट हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत
Zelio E-Mobility ने अपने Zelio Logix कार्गो ई-स्कूटर का 2026 फेसलिफ्ट वेरिएंट बाजार में उतार दिया है. इसकी कीमत 56,551 रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : January 14, 2026 at 1:39 PM IST
हैदराबाद: भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया निर्माता Zelio E-Mobility ने अपने Zelio Logix कार्गो ई-स्कूटर का 2026 फेसलिफ्ट वेरिएंट बाजार में उतार दिया है. इस स्कूटर को गिग वर्कर्स, डिलीवरी पार्टनर्स और छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है.
स्कूटर का यह नया लॉजिक्स वेरिएंट बेहतर स्टाइल, परफॉर्मेंस और राइडर-ओरिएंटेड युटिलिटी के साथ अंतिम-मील लॉजिस्टिक्स के लिए इंजीनियर किया गया है. Zelio Logix को कंपनी ने 56,551 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है.
2026 Zelio Logix का डिजाइन
2026 Zelio Logix ने अपनी रोड प्रजेंस को बढ़ाने के उद्देश्य से एक फ्रेश फ्रंट डिज़ाइन पेश किया है. यह कलर विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ आता है, जिसमें ग्रे, व्हाइट, ग्रीन, ग्रीन ब्लैक, और रेड ब्लैक कलर शामिल हैं. इलेक्ट्रिक स्कूटर को गहन लॉजिस्टिक्स यूज के लिए बनाया गया है, और नया Logix 150 किलोग्राम की प्रभावशाली लोडिंग क्षमता प्रदान करता है.
स्कूटर में टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और स्प्रिंग-लोडेड रियर सस्पेंशन के माध्यम से राइडर्स को एक आरामदायक सवारी मिलती है. इस स्कूटर 90/90–12 सेक्शन का फ्रंट टायर और 90/100–10 सेक्शन का रियर टायर इस्तेमाल किया गया है.
Zelio E-Mobility के प्रबंध निदेशक कुणाल आर्य ने कहा कि, "अंतिम-मील लॉजिस्टिक्स विश्वसनीयता, दक्षता और कम परिचालन लागत की मांग करता है और 2026 लॉजिक्स फेसलिफ्ट को बिल्कुल उसी ज़रूरत के लिए डिज़ाइन किया गया है. बेहतर सुरक्षा फीचर्स, बेहतर राइडिंग गुणवत्ता और फ्रेश, उपयोगिता-केंद्रित डिज़ाइन के साथ, नया लॉजिक्स डिलीवरी राइडर्स और छोटे व्यवसायों को हर दिन उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिक भरोसेमंद वर्कहॉर्स देता है."
उन्होंने आगे कहा कि, "हमें विश्वास है कि यह एडवांस मॉडल व्यावहारिक, उद्देश्य-निर्मित इलेक्ट्रिक गतिशीलता में हमारी स्थिति को और मजबूत करेगा."
2026 Zelio Logix के फीचर्स
फीचर्स की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक डिजिटल डैशबोर्ड, कीलेस एंट्री, मोबाइल चार्जिंग और एंटी-थेफ्ट डिटेक्शन, प्रॉक्सिमिटी लॉक और अनलॉक, साइड स्टैंड अलर्ट और रियल-टाइम वाहन डायग्नोस्टिक्स जैसी स्मार्ट सुरक्षा सुविधाओं का एक व्यापक सूट शामिल है. लॉजिक्स एक टिकाऊ प्लास्टिक बॉडी के साथ बनाया गया है और 2 साल की व्हीकल वारंटी और एक साल की बैटरी वारंटी के साथ आता है.