Zelio E-Mobility ने 2026 Gracy इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ लॉन्च, जानें कितनी है कीमत और रेंज
Zelio E-Mobility ने अपने Zelio Gracy के 2026 वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 59,999 रुपये रखी गई है.
Published : April 25, 2026 at 12:01 PM IST
हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Zelio E-Mobility ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित RideAsia EV Expo 2026 में अपने Zelio Gracy के 2026 वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है. कंपनी का कहना है कि नई Zelio Gracy को शहरी इलाकों में आने-जाने वाले युवाओं, खासकर कॉलेज के छात्रों और युवतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कई कलर्स में पेश किया है, जिनमें Snow Pearl White, Bright Black, Asian Black, Yellow, Noble Metal Grey, Fluorescent Green और Hibiscus Purple कलर शामिल हैं.
कीमत की बात करें तो इस स्कूटर को 59,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा है. कंपनी 2026 मॉडल को लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में एक वैल्यू-ड्रिवन पेशकश के तौर पर पेश कर रही है. लॉन्च पहल के हिस्से के तौर पर, कंपनी पहले 500 ग्राहकों को एक मुफ़्त सेफ़्टी हेलमेट भी दे रही है.
2026 Zelio Gracy का बैटरी पैक और मोटर
नया Zelio Gracy 2026 वेरिएंट 25 kmph की टॉप स्पीड और एक चार्ज पर 60-120 km तक की रेंज देता है. यह स्कूटर 50 लीटर के बूट स्पेस के साथ आता है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा में से एक है. इसके अलावा, इसमें चार बैटरी कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं.
इनमें दो वेरिएंट में लेड एसिड बैटरी और लिथियम-आयन बैटरी के दो विकल्प शामिल हैं, जोकि 60V/32AH और 72V/32AH है. लेड एसिड वेरिएंट के लिए चार्जिंग का समय 8-10 घंटे और लिथियम-आयन बैटरी वेरिएंट के लिए चार्जिंग का समय 4-5 घंटे है.
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 60/72V BLDC मोटर का इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही इसमें आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है. स्कूटर में दोनों तरफ 90/90-12 साइज़ के टायर, आगे टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन और पीछे स्प्रिंग-लोडेड सस्पेंशन दिया गया है.
2026 Zelio Gracy के फीचर्स
इसके अलावा, स्कूटर में अतिरिक्त फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें एंटी-थेफ़्ट अलार्म के साथ सेंट्रल लॉकिंग, USB चार्जिंग पोर्ट, फ़ुटरेस्ट, कीलेस ड्राइव, LED हेडलैंप और डिजिटल मीटर जैसे फीचर्स मिलते हैं. इस स्कूटर के मोटर, कंट्रोलर और फ़्रेम पर 2 साल की वारंटी मिलती है, जिससे लंबे समय तक इसकी विश्वसनीयता बनी रहती है और मालिक को पूरा भरोसा रहता है.
Zelio E-Mobility के मैनेजिंग डायरेक्टर, कुणाल आर्य ने कहा कि, "आज अर्बन मोबिलिटी का मतलब सिर्फ़ किसी जगह तक पहुंचना नहीं है, बल्कि यह उन युवा राइडर्स की सुरक्षा, किफ़ायत और आराम से जुड़ा है, जो शहर में आने-जाने की व्यवस्था की रीढ़ हैं."
उन्होंने आगे कहा कि, "Gracy 2026 वेरिएंट को भारत के युवाओं—खासकर छात्रों और युवतियों—की आकांक्षाओं को दर्शाने के लिए बहुत सोच-समझकर डिज़ाइन किया गया है. इसमें हल्का डिज़ाइन, स्टाइलिश लुक और भरोसेमंद परफ़ॉर्मेंस का बेहतरीन मेल है."