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Zelio E-Mobility ने 2026 Gracy इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ लॉन्च, जानें कितनी है कीमत और रेंज

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Zelio E-Mobility ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित RideAsia EV Expo 2026 में अपने Zelio Gracy के 2026 वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है. कंपनी का कहना है कि नई Zelio Gracy को शहरी इलाकों में आने-जाने वाले युवाओं, खासकर कॉलेज के छात्रों और युवतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कई कलर्स में पेश किया है, जिनमें Snow Pearl White, Bright Black, Asian Black, Yellow, Noble Metal Grey, Fluorescent Green और Hibiscus Purple कलर शामिल हैं.

कीमत की बात करें तो इस स्कूटर को 59,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा है. कंपनी 2026 मॉडल को लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में एक वैल्यू-ड्रिवन पेशकश के तौर पर पेश कर रही है. लॉन्च पहल के हिस्से के तौर पर, कंपनी पहले 500 ग्राहकों को एक मुफ़्त सेफ़्टी हेलमेट भी दे रही है.

2026 Zelio Gracy का बैटरी पैक और मोटर

नया Zelio Gracy 2026 वेरिएंट 25 kmph की टॉप स्पीड और एक चार्ज पर 60-120 km तक की रेंज देता है. यह स्कूटर 50 लीटर के बूट स्पेस के साथ आता है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा में से एक है. इसके अलावा, इसमें चार बैटरी कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं.

इनमें दो वेरिएंट में लेड एसिड बैटरी और लिथियम-आयन बैटरी के दो विकल्प शामिल हैं, जोकि 60V/32AH और 72V/32AH है. लेड एसिड वेरिएंट के लिए चार्जिंग का समय 8-10 घंटे और लिथियम-आयन बैटरी वेरिएंट के लिए चार्जिंग का समय 4-5 घंटे है.